Ni alquiler ni hotel: buscan personas para vivir gratis en los Alpes durante un mes y pagan 400 euros

Los entornos naturales pueden mejorar el bienestar físico y mental. La montaña fomenta actividades diarias para la salud como hacer senderismo o pasear en bicicleta.

En este sentido, los expertos señalan que vivir rodeado de naturaleza ayuda a reducir los niveles de estrés y anima a las personas a llevar una vida activa. Es probable que hayas soñado con mudarte en alguna escapada, pero ahora puede ser realidad.

Un centro de investigación privado de Italia ha publicado una convocatoria buscando voluntarias que quieran mudarse durante un mes a un refugio de los Alpes italianos.

La propuesta ha sido lanzada por Eurac Research, que busca desarrollar un estudio sobre cómo reacciona el organismo al vivir en altitudes medias durante varias semanas.

En este caso, los resultados ayudarán a que los investigadores puedan observar datos sobre la presión arterial, el metabolismo y la calidad del sueño de los voluntarios.

Alpes italianos / .

Las personas escogidas en el proceso de selección recibirán alojamiento completo y gratuito en el refugio Nino Corsi, situado en el Parque Nacional del Stelvio. Además, recibirán una remuneración de 400 euros.

Para participar, los voluntarios deben tener entre 18 y 40 años, residir al nivel del mar en la actualidad, no ser fumador, no presentar enfermedades previas relevantes y no ser deportista de alto rendimiento.

Durante las cuatro semanas de convivencia, las personas seleccionadas deberán desarrollar sus actividades habituales. En este tiempo, los expertos medirán sus parámetros relacionados con la actividad física, la alimentación y el descanso.

Estos datos también servirán para estudiar efectos asociados a vivir en altura, con factores como una mayor exposición a la radiación ultravioleta o una menor disponibilidad de oxígeno.