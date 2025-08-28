La alpinista atrapada a 7.000 metros de altura, abandonada finalmente por el Gobierno

Natalia Nagovitsyna completó recientemente otro gran reto de su trayectoria como alpinista: la escalada del Pico Pobeda, algo que completó durante el 12 de agosto de 2025. No obstante, fue en el proceso de descenso donde se complicó todo para la alpinista.

Así fue la trágica última escalada de Natalia Nagovitsyna

En la marca de aproximadamente los 7 mil metros de altura, Natalia sufrió un accidente que acabó con la fractura de una de sus piernas. Esto provocó que quedara completamente inmovilizada y, por ende, se hiciera imposible que siguiera con el descenso según estaba planeado.

En ese punto, fueron múltiples los alpinistas que en días posteriores intentaron llevar a cabo su rescate, pero las condiciones climatológicas fueron siempre extremadamente adversas. De hecho, la tragedia llegó con la muerte de Luca Sinigaglia, quien falleció a causa de la hipotermia y un edema cerebral.

Durante el 19 de agosto, con cada vez menor esperanza de completar el rescate dado que el tiempo no daba un respiro, un dron sobrevoló la zona para encontrarse con que Natalia seguía todavía con vida. No obstante, esto no fue suficiente para convencer al gobierno de Kirguistán.

Considerando las fuertes tormentas que llevaban días dificultando el proceso de rescate de Natalia, el gobierno de Kirguistán determinó que ya no era posible de ninguna forma seguir con la misión de rescate. Es por ello que, en este punto, se asume la muerte de Natalia en el Pico Pobeda.

El caso en cuestión sigue todavía relativamente activo, y es que su hijo lucha para convencer al gobierno de que reanude la búsqueda. No obstante, dadas las pérdidas humanas y materiales (un helicóptero llegó a estrellarse, sin víctimas), el gobierno de Kirguistán se mantiene firme en su postura.

Lo cierto es que Natalia ya vivió una tragedia similar en 2021, viendo cómo su marido Sergei fallecía en sus brazos durante una expedición al Khan Tengri. En aquel entonces, fue la propia Natalia la que luchó sin parar para no abandonarlo jamás.

Una verdadera tragedia el desenlace de la historia de Natalia Nagovitsyna, que en los últimos años se había convertido en una de las caras más públicas del alpinismo internacional. Veremos si en algún punto se acaba consiguiendo recuperar su cuerpo pese a todo.