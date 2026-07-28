Alonso Ferrero, bombero forestal, denuncia la complicada situación del gremio: "Este año somos la mitad. Nos contratan como choferes"

Cada año son muchos los incendios que se propagan a lo largo y ancho de España que ponen en tela de juicio cómo las comunidades autónomas gestionan sus respectivos cuerpos de bomberos forestales. Una situación que ha sido reivindicada por parte de varios trabajadores del sector; siendo Alonso Ferrero uno de los que más ha llamado la atención en los últimos días.

En una reciente entrevista a pie de campo para El País, el bombero forestal asegura que la situación de su gremio es cada vez más precaria. Algo que se hace más evidente al ver la cantidad de bomberos que se ha contratado en 2026: ¨este año somos un 50% menos. Tendríamos que ser 124 personas trabajando en extinción y solo se ha contratado a 61¨.

Imagen de un bombero forestal / Imagen de archivo

El gremio de bomberos forestales denuncia la precariedad del sector

En la entrevista en cuestión, Alonso Ferrero reclama que la administración no atribuye a muchos bomberos la categoría de forestales en cuanto a las situaciones precarias que se vive dentro del gremio. De hecho, el especialista refleja una dura realidad con la que tienen que lidiar muchos de ellos actualmente:

¨Nos contratan como chofers de taxis y furgonetas y como técnicos de mantenimiento, cuando al final lo que vamos a hacer es extinguir incendios forestales¨. Unas declaraciones que el bombero lanza para denunciar que la administración no hace un uso correcto de su fuerza de trabajo cuando hace falta de verdad.

Y es que lo peor de todo tiene que ver con que esta situación estaría vinculada con la intención de ahorrar por parte de las comunidades autónomas a la que pertenece cada cuerpo, haciendo así que el trabajo de bombero sea todavía más precario. Concretamente, Alonso Ferrero denuncia que les quieren quitar el complemento de toxicidad y peligrosidad.

Imagen de un incendio forestal / Imagen de archivo

Este último consta como una cantidad adicional que se aplica al sueldo de un empleado cuando debe exponerse a situaciones que pongan en peligro su vida a causa de su trabajo, cosa que ocurre con frecuencia cuando incendio forestal se sale de control y necesita del incansable trabajo de los bomberos.

¨Al final estamos reclamando un reconocimiento de nuestro oficio y de nuestro trabajo, porque no se nos reconoce a pesar de que tenemos una ley¨, comentaba el bombero para señalar otro grave problema: al parecer, la administración no les proporciona vehículos para que puedan acceder a los parques pertinentes.

Una situación especialmente delicada que se intensifica con el ejemplo que pone Ferrero: ante uno de los recientes incendios de la Comunidad de Madrid, había unos 17 bomberos esperando a ser desplegados para ayudar en su extinción, pero no se les proporcionó un vehículo con el que acceder a las zonas afectadas.

¨Aunque fuesen unos buses, unos coches o unas furgonetas para llegar al parque y montarnos en los camiones¨, reclamaba el bombero frente a las cámaras. Una problemática que supone un gran riesgo a varios niveles, teniendo en cuenta que son muchos los incendios que se propagan cada año fruto de la inacción de las administraciones, según otros miembros del gremio.