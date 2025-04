La alocada concepción del amor para un soltero de 'First Dates': "Quererse como hermanos y f***ar como estrellas porno"

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado a Pilar y a Ricardo. Solo al llegar al restaurante de citas de Cuatro, la soltera ha reconocido a Laura Boado que "soy muy enamoradiza". En cambio, él ha confesado que quiere hacer un festival: "Machaco una pastilla azul y se pone como una piedra, hago un festival".

La primera reacción de ambos no ha ido muy bien, debido a que Ricardo no le ha gustado de entrada y mira que Pilar lo ha recibido cantando una canción de Rocío Dúrcal. Él ha manifestado al programa que "no la veo buenorra, ella me cantaba con todo el cariño del mundo, pero no".

Al llegar a la mesa, Ricardo ha decidido contarle a Rosa su vida amorosa y le ha explicado que tenía tres hijos, pero uno se murió hace poco. Además, se quedó viudo, pero gracias al apoyo de sus dos hijos lo superó y encontró el amor otra vez, pero no acabó de triunfar el amor, a pesar de tener un hijo, el difunto.

Por otra parte, el soltero ha manifestado su concepto de pareja: "Jugar como niños, hablar como amigos, quererse como hermanos y follar como estrellas porno". También, ha detallado que "dicen que chocho lavado, chocho estrenado, pero yo no soy de esos". En cambio, ella ha comentado que podría realizar el acto sexual de cuatro a cinco veces en una noche, algo que Ricardo no ha visto del todo claro.

En el momento decisivo de la cita, los dos solteros han decidido no tener una segunda cita juntos, ya que no había ninguna atracción entre ambos. En esta ocasión, no ha triunfado el amor en 'First Dates'. Aunque, tanto Pilar como Ricardo no se rendirán en la búsqueda del amor, pero en la calle y por separado.