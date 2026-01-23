Televisión
Así es Almudena Cid: gimnasta, actriz y nueva invitada de Pasapalabra
Roberto Leal recibe en el plató de Atresmedia a José Corbacho, Jalis de la Serna, Arantxa de Benito y Almudena Cid
Pasapalabra es uno de los concursos más longevos de la televisión española. El programa se emite en Antena 3 y cuenta con dos concursantes que, acompañados por famosos, compiten en pruebas de cultura general.
El objetivo del programa es completar la prueba final del Rosco, respondiendo correctamente las 25 definiciones del alfabeto. Cada tres programas, el formato renueva su rotación de celebridades.
Desde hoy, Roberto Leal recibe en el plató de Atresmedia a José Corbacho, Jalis de la Serna, Arantxa de Benito y Almudena Cid. En este artículo, vamos a conocer la trayectoria de la famosa gimnasta rítmica.
Almudena Cid (Vitoria, 1980) representó a España en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. La atleta consiguió diploma en los dos últimos, siendo la única que ha disputado cuatro finales olímpicas.
La gimnasta consiguió el oro en los Juegos Mediterráneos de Almería 2005. Durante su carrera, ha conseguido numerosas medallas internacionales y 8 títulos como campeona de España en la categoría de honor.
Después de 21 años de trayectoria deportiva, Almudena Cid se retiró el 23 de agosto de 2008 y recibió la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al año siguiente.
En la actualidad, la vitoriana ejerce como comentarista en las competiciones de gimnasia rítmica en Teledeporte. Además, escribe los cuentos infantiles 'Olympia', donde narra su historia deportiva.
Fuera del deporte, Almudena ha interpretado diferentes papeles como actriz, participando en series como 'Un paso adelante', 'Becarios', 'La gira', 'El don de Alba', 'Frágiles' y 'El secreto de Puente Viejo'. Además, ha protagonizado varios cortometrajes y obras de teatro. En 2017 debutó en la gran pantalla con la película 'Errementari'.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En el futuro, las pensiones serán bastante menos generosas
- Anna Lewandowska se sincera: "Robert me dijo que cuando se jubile..."
- Aparcar dos vehículos o guardar muebles: Qué se puede hacer y qué no en una plaza en propiedad en un garaje comunitario
- Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
- Así es el coche de casi 100.000 euros que Raphinha le ha regalado a su esposa, Taia Belloli: 'Ahora entiendo por qué se iba sin responder
- Marta Riesco se sincera sobre su relación con Benzema: 'Me dejé llevar
- Un español que vive en Australia revela cómo ahorró más de 12.600 euros en seis meses
- Cuándo se cobran las pensiones en enero de 2026: fechas según tu banco