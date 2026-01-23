Así es Almudena Cid: gimnasta, actriz y nueva invitada de Pasapalabra

Pasapalabra es uno de los concursos más longevos de la televisión española. El programa se emite en Antena 3 y cuenta con dos concursantes que, acompañados por famosos, compiten en pruebas de cultura general.

El objetivo del programa es completar la prueba final del Rosco, respondiendo correctamente las 25 definiciones del alfabeto. Cada tres programas, el formato renueva su rotación de celebridades.

Desde hoy, Roberto Leal recibe en el plató de Atresmedia a José Corbacho, Jalis de la Serna, Arantxa de Benito y Almudena Cid. En este artículo, vamos a conocer la trayectoria de la famosa gimnasta rítmica.

Almudena Cid (Vitoria, 1980) representó a España en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. La atleta consiguió diploma en los dos últimos, siendo la única que ha disputado cuatro finales olímpicas.

La gimnasta consiguió el oro en los Juegos Mediterráneos de Almería 2005. Durante su carrera, ha conseguido numerosas medallas internacionales y 8 títulos como campeona de España en la categoría de honor.

Después de 21 años de trayectoria deportiva, Almudena Cid se retiró el 23 de agosto de 2008 y recibió la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al año siguiente.

En la actualidad, la vitoriana ejerce como comentarista en las competiciones de gimnasia rítmica en Teledeporte. Además, escribe los cuentos infantiles 'Olympia', donde narra su historia deportiva.

Fuera del deporte, Almudena ha interpretado diferentes papeles como actriz, participando en series como 'Un paso adelante', 'Becarios', 'La gira', 'El don de Alba', 'Frágiles' y 'El secreto de Puente Viejo'. Además, ha protagonizado varios cortometrajes y obras de teatro. En 2017 debutó en la gran pantalla con la película 'Errementari'.