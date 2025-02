Almeida se hace viral por su sorprendente respuesta cuando le preguntan por un plato típico de Madrid

Si os habéis pasado las últimas horas por redes sociales, seguro que habréis visto algún clip reciente de Almeida que se ha hecho extremadamente viral. Y es que al alcalde de Madrid le preguntaron por un plato típico de Madrid, algo que seguro que a muchos se nos habría ocurrido rápidamente, pero parece que el político se quedó en blanco.

Al principio, Almeida arranca un poco dudoso diciendo "¿Un plato típico madrileño? No sé, es que no sabía decirte" para terminar contestando algo que ha pillado a todos por sorpresa: "¿Vale una tortilla a la francesa? Está en el límite". Esa respuesta no ha tardado en hacerse viral, como era de esperar.

Y no terminó ahí, ya que concluye la pregunta diciendo que "Ahora, si me dejas abrir un bote de gildas, eso lo bordo". Muchos usuarios han comentado el clip al respecto criticándolo, como era de esperar.

"Con lo fácil que hubiese sido decir bocadillo de calamares" dice un usuario. Otro señala que "casi que era mejor que hubiese mentido". Otro tira de humor y dice "¿puede que sea algún problema cognitivo?" En definitiva, esto es algo que se ha comentado mucho durante los últimos días y aún se sigue haciendo.