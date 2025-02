Almeida revela de qué equipo será su primer hijo: "Si no sale del Atleti..."

Desde hace unas semanas se conoce que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, será padre por primera vez con Teresa Urquijo. El político ha asistido al programa de 'Espejo Público' en Antena 3 para tratar distintos aspectos con Susanna Griso, entre ellos su paternidad.

En el programa, le han puesto una pregunta encima de la mesa: "¿De qué equipo de fútbol será el pequeño?". No hay duda de que el alcalde de Madrid es del Atlético de Madrid, ya que lo ha demostrado desde el principio hasta el final, a pesar de haber tenido que soportar momentos incómodos cuando el Real Madrid ha ganado títulos. Entre bromas, Lucas Vázquez le confesó que "al final te haremos del Real Madrid".

Uno de los motivos por los que la presentadora de Antena 3 ha planteado la pregunta es que Urquijo es muy fanática del Real Madrid. No obstante, Almeida no ha dudado ni un instante en contestar a la pregunta formulada por la conductora del programa.

"¿Los colores deportivos? Ya he dicho que si no sale del Atleti es que no es hijo mío, así que eso no tiene discusión", ha señalado el alcalde de Madrid. Asimismo, Griso le ha comentado que "por favor, por favor. Se puede arrepentir de hacer una declaración tan contundente el día de mañana, ¿eh?".

"Me podría arrepentir y tal, pero vamos, si no es del Atleti, es que algo ha fallado. Sobre eso no hay debate, los colores son rojiblancos", ha admitido el político. Para zanjar el tema, ha declarado que "yo voy a ceder en todo, menos en los colores futbolísticos. Estoy dispuesto a ceder en todo menos en eso, yo creo que es un trato generoso".