Almeida ya tiene nombre para su hijo con Teresa Urquijo: esta ha sido la decisión de la pareja

Quedan muy pocas semanas para que José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid por el Partido Popular, y su esposa Teresa Urquijo, den la bienvenida al mundo al que será su primer hijo. Y a escasos días de que se produzca el parto, Almeida ha revelado cuál es el nombre que han escogido para el pequeño.

Una de las teorías de las que más se hablaba era que el bebé se llamase como su padre, José Luis, pero el alcalde ya dijo que eso no era posible porque a Teresa no le gustaba nada el nombre.

Con motivo del Foro Nueva Economía celebrado en Madrid esta semana, el alcalde ha desvelado que el pequeño se acabará llamando Lucas una vez llegue al mundo.

Un nombre muy ligado a Teresa Urquijo, ya que el padre de la joven esposa de José Luis Martínez Almeida se llamaba Lucas Urquijo Fernández de Araoz, un empresario con solera que ha trabajado para diversas empresas, entre las que se incluye la cadena El Corte Inglés.

Al menos ya conocemos la respuesta a esta incógnita antes de que se produzca el parto. Y también sabemos de qué equipo de fútbol será Lucas, al menos hasta que crezca y decida por sí mismo: del Atlético de Marid.

Con un tono claramente cómico, el alcalde explicó en su momento: "¿los colores deportivos? Ya he dicho que si no sale del Atleti es que no es hijo mío, así que eso no tiene discusión".

Susanna Griso le respondió: "por favor, por favor. Se puede arrepentir de hacer una declaración tan contundente el día de mañana, ¿eh?", sobre todo en relación con comentarios de los periodistas que pueden sacarse de contexto.

En cualquier caso, Lucas Martínez Urquijo ya está a punto de llegar al mundo, convirtiéndose en el primer hijo de José Luis Martínez Almeida y su pareja, Teresa Urquijo. ¡Enhorabuena, futuros padres!