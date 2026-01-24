Alisha Lehmann, la futbolista más viral, desvela su nuevo equipo: "Ella está aquí únicamente por el fútbol"

Alisha Lehmann vuelve a situarse en el centro de la actualidad deportiva y mediática. La delantera suiza, a sus 27 años, atraviesa una etapa de transición marcada por cambios relevantes tanto en su carrera profesional como en su vida personal, lo que ha hecho que su nombre vuelva a aparecer con fuerza en titulares de prensa deportiva y del corazón. Su perfil mediático, unido a su trayectoria futbolística, convierte cada movimiento suyo en noticia.

En el plano estrictamente deportivo, Lehmann ha sido anunciada como nueva jugadora del Leicester City, iniciando así una nueva etapa en el fútbol inglés. La atacante llega procedente del Como italiano, aunque antes de su etapa en Italia ya había competido en Inglaterra, donde defendió los colores del Nottingham Forest tras su salida del Aston Villa. Ese paso por el fútbol inglés le permitió mantener regularidad y seguir compitiendo en una liga que conoce bien, tras su paso por el West Ham, Everton o Aston Villa.

Un gran recibimiento

A lo largo de su carrera en clubes, Lehmann, sin ser una futbolista con estadísticas de goleadora pura, es regular e importante en esquemas ofensivos. Con la selección suiza, Alisha Lehmann es una jugadora imprescindible desde hace años. Ha estado en numerosas convocatorias internacionales y ha superado ampliamente varias decenas de partidos con la absoluta, participando en fases de clasificación para grandes torneos y en competiciones internacionales.

Sin embargo, la futbolista no estaba teniendo una gran continuidad. Ahora, en los Foxes, Lehmann quiere resurgir y tener más protagonismo. “Ha estado entrenando con nosotros hoy y ha entrado directamente en la sesión, entendiendo exactamente lo que esperamos de las sesiones, del análisis, de la sesión informativa, y luego ha cumplido con lo que queremos en cuanto al rendimiento del equipo, pero también ha aportado su propia habilidad a la sesión, y eso solo en las últimas dos horas que hemos estado sobre el césped”, declaró Passmoor, entrenador del Leicester femenino,

“Deja eso en manos de los demás dentro del club. Estoy aquí por el fútbol y solo por el fútbol. [La interacción social] es genial para los medios, genial para el club, sí. Pero aquí cuidamos de cada jugadora", dijo el entrenador sobre su vida fuera de los terrenos de juego. “Se trata de la gente, se trata de estar centrados en las jugadoras. Para mí, ella está aquí únicamente por el fútbol. Es genial que haya querido venir al Leicester City y, ya en el primer día de entrenamiento, ha estado bien, así que estamos encantados de tenerla a bordo”, añadía.

¿Un fichaje mediático?

Este movimiento es una apuesta del Leicester por una futbolista con experiencia internacional y una enorme proyección mediática. A sus 27 años, la suiza se ha consolidado como una de las caras más reconocibles del fútbol femenino, no solo por su rendimiento, sino también por su impacto fuera del campo.

Pero las novedades no terminan ahí. Paralelamente a su fichaje, Lehmann ha vuelto a ilusionarse en el terreno sentimental tras su ruptura con Douglas Luiz, futbolista brasileño que actualmente juega en el Nottingham Forest, cedido por la Juventus. Una relación muy seguida que llegó a su fin hace meses.

La propia futbolista ha decidido esta vez no esconder su nueva relación. Durante la celebración de su cumpleaños, compartió varias imágenes junto a Montel McKenzie, confirmando públicamente su romance y despejando cualquier rumor previo. McKenzie es futbolista semiprofesional, aunque su rostro es especialmente conocido en el Reino Unido por su participación en programas de telerrealidad. Su paso por Love Island le dio una gran visibilidad y le permitió construir una notable presencia en redes sociales.

Más de 16 millones de seguidores

En una de las publicaciones, McKenzie dedicó un mensaje cariñoso a Lehmann con motivo de su cumpleaños, acompañado de un emoji de corazón, gesto que fue recibido con miles de reacciones por parte de los seguidores de ambos.

Con más de 16 millones de seguidores en Instagram, la futbolista suiza parece vivir un momento de estabilidad personal, intentando equilibrar su vida privada con una carrera deportiva que sigue siendo su principal prioridad.