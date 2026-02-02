Alisha Lehmann, amor y odio en redes al compartir vídeo con su nuevo novio: "Douglas Luiz esquivó una bala"

No existe una jugadora más viral que la suiza Alisha Lehmann. Con casi 16 millones de seguidores en Instagram, es la futbolista más seguida del mundo, y sus publicaciones consiguen un gran número de interacciones y reacciones.

Además, también generan mucho interés sus relaciones sentimentales, un campo en el que la delantera del Leicester se ha prodigado a lo largo de su carrera.

En este aspecto, hace tan solo unos meses, tanto ella como su chico por aquel entonces, el futbolista brasileño Douglas Luiz, protagonizaron una de esas historias de película al formar parte del equipo femenino y masculino de la Juventus al mismo tiempo, algo que paso de manera intermitente también en el Aston Villa.

Alisha Lehmann y Montel McKenzie / SPORT.es / Redes Sociales de Alisha Lehmann

Sin embargo, tanto su estancia en Turín y Birmingham, como su amor, terminaron. Después de cierto tiempo con las redes muy atentas a quién podría ser la siguiente pareja de la mediática futbolista, esta confirmó que su corazón era propiedad del futbolista inglés no profesional, Montel McKenzie, durante la celebración de su 27º aniversario.

Ahora, ambos han compartido una nueva escena de la vida en pareja entre flexiones y toques al balón, abrazos y besos. Por este motivo, no han sido pocos los que han relacionado la publicación de este vídeo con una voluntad de hacer daño a su ex, actual mediocentro del 'Villa'.

Algunos de los comentarios resaltan precisamente ese aspecto, añadiendo emoticonos llorando o con cara de pena. De hecho, algunos se lo dicen, directamente: "Está intentando poner celoso a Douglas Luiz", o incluso etiquetan a su ex. De hecho, el nombre del jugador de la Premier League es lo más repetido.

"Dale me gusta aquí si estás feliz por Douglas Luiz" o "Douglas Luiz esquivó una bala", son otro ejemplo del tipo de reacciones que ha generado esta escena conyugal en casa de domingo por la tarde Una vez más, internet no pasa ni una.