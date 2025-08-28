¿Qué alimentos debes comprar este otoño en el supermercado? Apunta estos productos clave

El otoño de 2025 arranca durante este próximo 22 de septiembre, lo que implica que estamos ya a menos de un mes de cambiar de época. Y si se produce un importante cambio en el tiempo del año... esto afecta a nuestras compras en el supermercado.

Qué productos debes tener en cuenta durante este otoño

Es por ello que ahora más que nunca hay que empezar a plantear qué alimentos vale la pena comprar en el supermercado. Comenzando con las verduras, debes tener siempre un ojo puesto en las más nutritivas, como calabaza, coliflor, zanahoria, repollo, espinacas, acelgas, nabos, puerro y alcachofas.

En cuanto a las frutas, lógicamente también hay varios tipos muy recomendables. Para este otoño, hay que hacer énfasis en granadas, higos, manzanas, caquis, uvas y kiwis. Pero hay más a tener en cuenta además de las frutas y verduras.

En el otoño es también importante considerar las setas de temporada, siendo las que más destacan los boletus, níscalos, rebozuelos, lengua de gato o trompeta de la muerte. Todos estos alimentos son idóneos como complementos para tus platos principales.

Asimismo, volviendo un poco a 'frutos', en este caso toca hablar de frutos secos. Porque en efecto, los frutos secos son muy típicos de otoño, y en especial durante este periodo se recomienda la compra de castañas y nueces, que suelen estar en su punto más álgido.

De forma complementaria, hay que considerar también ciertos tipos de mermeladas. En particular, se destacan mermeladas como la de calabaza con castañas, un producto atípico pero que fusiona dos de los alimentos más recomendables para otoño.

Pero, ¿dónde comprar todos estos productos? Por lo general, se suele recomendar visitar supermercados como Lidl, Aldi o Carrefour, pues habitualmente cuentan con una selección amplia y muy interesante durante el inicio de cada temporada.

Y esto es todo lo que debes saber para empezar a preparar tu carro de la compra de cara a este otoño. ¿Tienes planeado hacer énfasis en la compra de alguno de los productos que he mencionado?