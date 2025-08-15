Este alimento rico en fibra aumenta la energía y se puede comer en cualquier momento del día

La alimentación es muy importante para mantener un buen estado de salud. Es fundamental tener una dieta equilibrada en nuestro día a día, que aporte todos los nutrientes necesarios para que el cuerpo funcione correctamente.

Una alimentación saludable ayuda a prevenir enfermedades y fortalecer el sistema inmunológico. De hecho, hay alimentos que aportan la energía necesaria para poder realizar actividades diarias, mejorando la concentración.

La avellana es superalimento que ofrece un refuerzo adicional de energía. Este fruto de tipo nuez con cáscara fibrosa tiene una alta cantidad de fibra. Este carbohidrato aumenta la sensación de saciedad, siendo útil cuando se intenta mantener un peso saludable.

El fruto del avellano es nutritivo, tiene grasas saludables, ácidos grasos monoinsaturados, proteínas y fibra. Por otro lado, cuenta con excelentes micronutrientes como el magnesio, potasio, ácido fólico y vitamina E.

En este contexto, la avellana está considerada un superalimento por su aportación altamente nutritiva y beneficiosa para la salud del organismo. Las propiedades de este fruto seco ayudan a mejorar la salud cardiovascular y la función cerebral.

Los atletas de deportes de resistencia pueden beneficiarse de su contenido en potasio, magnesio y vitamina E. Además, resulta práctico por su poco peso y su alta densidad nutritiva. También es recomendable en las mujeres embarazadas por ser fuente adicional de ácido fólico, necesario para el desarrollo del tubo neural del feto.

Los expertos en nutrición también recomiendan este fruto seco en situaciones de estreñimiento. Las avellanas mejoran el tránsito intestinal por su contenido en fibra y ácidos grasos.

Finalmente, las personas que sigan una dieta vegana pueden beneficiarse del consumo de avellanas para contribuir la ingesta de calcio, un mineral que mucha gente consume a través de productos lácteos.