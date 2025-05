"Alimentó a un personaje": Un adiestrador explica por qué dudó de Frank Cuesta ya hace años

Frank Cuesta está una vez más en boca de todos actualmente, y de nuevo es por una polémica, pero es la más atropelladora para él desde sus inicios como animalista con una brutal diferencia.

Un vídeo que él mismo ha publicado recientemente en el que se disculpa y admite que ha construido un personaje, que no ha rescatado animales y que no sufre de cáncer ya le ha dado la vuelta al mundo y todos sus fans están en un punto que no saben ni qué creer.

El propio Frank asegura que en el vídeo estaba leyendo un guion forzado escrito por su exsocio Chi a cambio de dejar de filtrar mensajes y audios de Frank Cuesta. En cualquier caso, su fiabilidad está en duda, pero no es la primera vez que lo ha estado, ya que un adiestrador canino, Nacho Sierra, ya dudó de él hace años.

Cuando Frank Cuesta tenía su programa "Frank de la jungla", el animalista sufrió un accidente con una pitón en la que supuestamente podría haber muerto asfixiado si no hubiese recibido ayuda en el momento.

Pero Nacho dudaba de si eso realmente era verdad, explicando que el programa "era un formato donde él no debe tener todos los conocimientos para explicar qué hacía. Alimentó a un personaje que ha acabado explotando".

"Allí no se veía qué pasa realmente en la naturaleza. Hay serpientes que si te muerden tienes que ir corriendo a un hospital. Él se cortaba la herida y eso no se puede hacer, es alimentar a un mito", añadía.

"Como actor lo hacía bien. Yo creo que él no dijo en ningún momento que fuera un profesional", concluyó. Eso sí, previamente se compadeció de Frank, asegurando que es seguro que "lo está pasando muy mal".