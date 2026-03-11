El alimento más importante para los 'runners' para la Zurich Marató de Barcelona

Los carbohidratos son, para muchos corredores, el alimento más importante en los días previos a una gran prueba. No se trata de una moda ni de una costumbre heredada sin base, sino de una parte esencial de la preparación física. Son la principal fuente de energía del organismo cuando se enfrenta a esfuerzos prolongados y de alta exigencia, por lo que su papel resulta decisivo en disciplinas de resistencia. En carreras de larga distancia, llegar con las reservas de glucógeno bien cargadas puede marcar la diferencia entre mantener el ritmo o sufrir un bajón antes de tiempo.

Por eso, en el universo del running, la llamada carga de hidratos se ha convertido en uno de los rituales más reconocibles antes de una maratón. En la semana previa, muchos corredores reducen el volumen de entrenamiento y prestan más atención a la alimentación, con platos pensados para maximizar la energía sin comprometer la digestión. La pasta sigue ocupando un lugar central en ese ritual por su aporte de carbohidratos y por su facilidad para integrarse en una dieta previa a la competición.

Relleno, la marca líder

En una prueba como la Zurich Maratón de Barcelona 2026, que se celebra el próximo 15 de marzo), donde miles de participantes afinan cada detalle antes de enfrentarse a los 42,19 kilómetros, la alimentación gana protagonismo. Es por eso que Relleno se ha convertido en patrocinador de restauración de la cita y ha presentado “La pasta del corredor”, un menú especial disponible del 8 al 15 de marzo en su local de Via Augusta, 39, y también a través de Glovo en Barcelona. La propuesta incluye una bebida y un plato a elegir entre Mezze Maniche con ragù alla bolognese o Ravioli de ricota y espinaca con pomodoro y parmesano.

Además, la marca impulsará acciones para la comunidad runner durante la semana previa, como una pasta party junto a Ginger, ASICS y Vitamin Well, además de su presencia en la Expo Oficial. Una muestra de cómo la preparación de una maratón también se juega en la mesa.