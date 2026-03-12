Alimentaria Hostelco 2026 ya calienta motores: 3.300 empresas, 110.000 visitantes y una edición histórica

Alimentaria Hostelco 2026 ya juega en otra liga. La gran plataforma ferial de la alimentación, la gastronomía, el foodservice y el equipamiento hostelero celebrará su edición más simbólica del 23 al 26 de marzo de 2026 en el recinto Gran Via de Fira Barcelona, coincidiendo con el 50 aniversario de Alimentaria, nacida en 1976 como el primer gran salón profesional en España dedicado en exclusiva a la industria alimentaria. La organización prevé una convocatoria de 3.300 empresas de 70 países y la asistencia de más de 110.000 visitantes, cifras que vuelven a situar al evento entre las grandes referencias europeas del calendario sectorial.

La dimensión del certamen volverá a notarse en el recinto. La feria ocupará 100.000 metros cuadrados distribuidos en siete pabellones, con un crecimiento especialmente significativo de su oferta exterior. No es un detalle menor: la presencia internacional avanza con fuerza y ya supone más del 30% de los expositores, mientras que la oferta internacional crece con fuerza respecto a la edición anterior. Ese salto confirma que Alimentaria Hostelco no solo conserva peso en el mercado español, sino que amplía su papel como punto de conexión entre fabricantes, distribuidores, importadores y operadores del canal horeca.

Por sectores, la estructura de la feria mantiene su músculo y su especialización. Intercarn volverá a ser el gran tractor del evento, con 350 empresas en 15.000 metros cuadrados, lo que representa una cuarta parte del salón. A su alrededor convivirán áreas ya consolidadas como Grocery Foods, Fine Foods, Organic Foods, Alimentaria Trends, Interlact, Lands of Spain, Restaurama o International Pavilions, además de un bloque cada vez más potente en torno a Coffee, Bakery & Pastry, que en esta edición amplía espacio. El mensaje es claro: la feria quiere cubrir toda la cadena de valor y hacerlo con una propuesta cada vez más segmentada y útil para el visitante profesional.

La otra gran palanca será el negocio. En colaboración con ICEX, la organización ha invitado a 1.500 grandes compradores e importadores de 100 países y a 1.200 compradores nacionales, con la previsión de superar las 14.500 reuniones comerciales. Entre los operadores internacionales confirmados aparecen nombres de enorme peso en la distribución, desde Walmart hasta PriceSmart, Sonae, Bidfood o BigBasket. En un contexto de fuerte competencia internacional, ese volumen de agenda convierte a Alimentaria Hostelco en algo más que una feria escaparate: la consolida como una herramienta directa para abrir mercados y cerrar operaciones.

Junto al negocio, el salón reforzará su perfil de observatorio de tendencias. The Alimentaria Hub volverá a ser el centro de gravedad del conocimiento con más de 200 expertos nacionales e internacionales, mientras Innoval reunirá más de 300 innovaciones y el área de Food&Hospitality Startups dará visibilidad a 60 compañías emergentes. Sostenibilidad, digitalización, seguridad alimentaria, nuevos hábitos de consumo, proteínas vegetales o aplicaciones de inteligencia artificial para una nutrición personalizada formarán parte de una agenda pensada para anticipar hacia dónde se mueve la industria.

Noticias relacionadas

Pero si hay un territorio que gana protagonismo en esta edición es el de la hostelería. El bloque horeca y foodservice sumará más de 20.000 metros cuadrados, 600 empresas y cerca de 200 actividades dirigidas a profesionales de restauración, colectividades y equipamiento. Espacios como The Horeca Hub, Imagine Foodservice Europe o The Shift pondrán el foco en los desafíos del sector, mientras que The Bakery & Pastry Hub y The Coffee Stage añadirán exhibición, formación y talento con nombres reconocidos del panorama internacional. Además, el programa competitivo también sube de nivel con el Primer Campeonato Internacional de Cocina de Alimentaria, los Horeca Awards y las finales de Cocinero del Año y Camarero del Año. En su 50 cumpleaños, Alimentaria Hostelco no solo quiere celebrar su historia: quiere dejar claro que sigue marcando el paso del sector.