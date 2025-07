Alice Campello se sincera sobre su reconciliación: “Sabía que volvería con Morata”

Alice Campello y Álvaro Morata separaron sus caminos en agosto de 2024, después de siete años de relación y cuatro hijos en común. Sin embargo, la pareja decidió darse una segunda oportunidad y se reconcilió en enero de 2025. La separación fue anunciada por ambos a través de sus redes sociales, donde explicaron que había habido "muchas incomprensiones" que habían desgastado la relación, pero que no había terceras personas involucradas.

Tras cinco meses separados, decidieron retomar su matrimonio. Ahora, la pareja reside en Turquía, donde Morata disfruta sobre el césped del Galatasaray, y están planeando su regreso a Madrid cuando él se retire del fútbol. Alice, en una entrevista reciente, habló sobre la difícil época que vivieron durante la separación y cómo les sirvió para aprender y crecer juntos.

Un momento 'muy crítico' para la pareja

En una entrevista en la sección de moda de la revista ‘¡Hola!’, la empresaria y creadora de contenido italiana habló de esa ruptura "muy difícil" para ella. Mientras que sigue progresando con su firma de cosmética y se encuentra en un momento personal mucho mejor que el de hace un año, no niega que fue “una de las épocas más duras de su vida”.

“Estoy muy segura de lo que Álvaro y yo tenemos y, por eso, lo tenía claro. Lo que pasó es que cada uno vivimos una crisis personal por separado y eso hizo que, en pareja, tampoco estuviésemos bien. Pero nunca hubo falta de amor y pienso que el amor siempre gana. Por eso sabía que volveríamos a estar juntos”, afirma.

Posible regreso a España

Ambos han cambiado y están más fuertes que nunca. “He madurado y aprendido mucho. Sobre todo, a saber lo que realmente importa y quiénes son las personas que te quieren de verdad. Creo que, si hay amor, las crisis son un aprendizaje bonito. Al estar separados se entiende y se valora mucho lo que necesita y siente la otra persona”, dice.

Pese a que están lejos de casa (España e Italia), no descartan volver algún día. “Me ha dado muchísimo: familia, amigos, oportunidades. Me siento muy conectada con su cultura, su energía y su manera de vivir. Siento que es nuestro hogar”, no niegan en volver a España.

Morata termina contrato con el Galatasaray en 2026, y pese a la más que probable llegada de Osimhen, podría quedarse un año más en Turquía y hacer las maletas el verano siguiente.