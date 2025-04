Alice Campello reflexiona sobre su ruptura con Álvaro Morata: "Fue el error más grande que hemos cometido"

El pasado mes de agosto, la noticia de la ruptura entre el futbolista de élite Álvaro Morata y la influencer italiana Alice Campello pilló a todos a contrapié.

Pero finalmente y tras algunos meses, se confirmó que ambos se reconciliaban, yéndose a intentar empezar de cero a Estambul con la familia al completo.

La influencer ha concedido una entrevista a '¡Hola!', donde ha lanzado una reflexión acerca de qué supuso esa ruptura tanto en su momento como a posteriori para ambos.

Algo que ella consideraba necesario aunque fue todo un error: "Fue el error más grande que hemos cometido en nuestras vidas. Todos los días lo repetimos. No sé cómo pudimos tomar esa decisión. Esta experiencia nos ha enseñado mucho a los dos porque entendimos lo que es estar el uno sin el otro".

"Es fácil entrar en depresión o tener momentos de fragilidad. Es algo que me cambió, llevaba mucho tiempo sin estar bien y quizá no me daba ni cuenta" explicó, recordando los peores momentos de la relación y para ella a nivel personal, especialmente tras el nacimiento de la pequeña Bella.

No sólo ha hablado de sí misma, sino también de lo importante que ha sido su familia en todo momento, especialmente su figura paterna: “Estoy muy unida a mi padre y él estaba muy enfadado porque no se podía explicar cómo dos personas que se aman tanto eran capaces de destruir algo tan hermoso. No se puede ser tan inmaduro. Estoy muy agradecida a mi familia por los valores que me han inculcado y por decirme siempre la verdad”.

Álvaro Morata y Alice Campello. / ·

Así, la llegada de la familia a Turquía dado el fichaje de Morata por el Galatasaray ha significado un nuevo inicio para todos: "Creo que nos ha venido muy bien estar en un lugar donde volvemos a estar nosotros solos. Allí estamos tranquilos, en familia. La gente no te para muchísimo por la calle y podemos hacer una vida muchísimo más normal y en esta etapa de nuestra vida nos viene bien", comenta la 'influencer' a la revista.

El madrileño lleva 8 goles desde su llegada a Estambul y parece que ha encontrado el lugar donde ser feliz fuera de los terrenos de juego, siempre acompañado de su familia.