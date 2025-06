Alice Campello reacciona a las amenazas de muerte hacia Morata: "Menos mal que existen buenas personas"

El penalti fallado de Álvaro Morata ante Portugal durante la final de la UEFA Nations League generó mucha controversia por parte de los aficionados. El error, natural en cualquier deportista, causó mucho furor y algunos fans aprovecharon para llenar las redes sociales de insultos.

Portugal se llevó la Nations League tras derrotar a la selección española en la tanda de penaltis de la final disputada en el Allianz Arena. El único error de los nueve lanzamientos que hubo fue de Álvaro Morata, dado que Diogo Costa acertó las intenciones del capitán de la 'roja'.

"Estoy jodido porque hemos hecho un gran trabajo todos y me sabe mal por todos los compañeros, pero es parte del fútbol y de la vida. Seguro no hay nada, depende de muchas cosas. Ahora solo pienso en mis compañeros y en lo que ha pasado hoy. Las cosas hay que pensarlas con tranquilidad pero claro que es una posibilidad que no esté en septiembre", comentó el delantero ante los periodistas.

Por este motivo, algo totalmente injustificado, el delantero del Galatasaray fue víctima de graves amenazas de muerte dirigidas tanto a él como a toda su familia.

Alice Campello, contundente en Instagram

La pareja del jugador se pronunció a via 'stories' de Instagram publicando algunos de los mensajes que incitaban al odio hacia Morata. En este sentido, su mujer Alice Campello se ha visto obligada a pronunciarse para apoyar al futbolista y para dejar una pregunta reflexiva. "¿Nos damos cuenta de que estamos hablando de un partido de fútbol?", dijo la influencer. Sin embargo, Alice agradeció los mensajes de apoyo y cariño hacia Morata tras lo ocurrido: “Gracias a Dios existen todavía buenas personas y os agradecemos muchísimo vuestros mensajes”.

“En la vida todos nos equivocamos. La vida está hecha de aprendizajes, experiencias, momentos buenos y malos para todos, pero no somos nadie para juzgar a los demás”, decía también, mostrando una imagen de Morata abrazando a sus hijos.

Los mensajes de apoyo a Morata / @alicecampello

Morata limitó el acceso a los comentarios

El actual delantero del Galatasaray volvió a limitar los comentarios de sus seguidores en Instagram. De esta forma, solo pueden acceder a los comentarios de las publicaciones sus seres más próximos o personas verificadas y seguidas por el jugador. El 'hate' hacia Morata continúa cada vez que pisa la selección española, lo que ha provocado que se replantee su futuro como internacional.

Morata se limitó los comentarios de su Instagram / @alvaromorata

Morata suma ya 37 goles en 86 partidos. Los datos de Álvaro Morata con la Selección definen perfectamente el rendimiento el delantero cuando viste de rojo. Aunque no son malas cifras, la afición sigue impaciente y algunos le guardan rencor por su paso por los clubes.