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Alice Campello se pronuncia por primera vez tras reconciliarse con Álvaro Morata

La influencer italiana respondió a Javi Hoyos a través de Instagram

Alice Campello y Álvaro Morata, más enamorados que nunca

Alice Campello y Álvaro Morata, más enamorados que nunca / Archivo

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Fue una de las noticias más destacada de ayer, 1 de junio de 2026: Álvaro Morata, delantero del Como, y Alice Campello, creadora de contenido, vuelvan a estar juntos. Es una de las historia de amor más interminable de la historia, ya que se han dado una tercera oportunidad en menos de ocho años.

En este tiempo, ambos han experimentado grandes momentos como los nacimientos de sus cuatro hijos: Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella. Aunque, han vivido bastantes baches. El último, apenas hace unos meses, cuando cortaron de raíz. En su día, Morata desveló a Alexia Rivas, colaboradora del programa 'Fiesta', que "somos dos personas que se quieren, pero no se entienden".

El atacante del Como quiso dejar claro que no lo habían dejado por ninguna infidelidad, algo que se rumoreó en redes sociales. A pesar de que los dos eran conscientes de que su historia de amor ya había acabado, sus caminos se han vuelto a reencontrar, según informó en exlusiva el periodista Javi Hoyos en TikTok, donde cuenta con más de 2,2 millones de seguidores.

El periodista de 'D Corazón' explicó en el vídeo que "se están dando otra oportunidad" y quiso recordar cuál fue la causa principal de la separación: "Tened en cuenta que cuando rompieron no hubo ningún motivo gordo para que rompiesen, por lo tanto es normal que siendo dos personas que se aman vuelvan a estar juntos".

El creador de contenido se enteró de la notica, debido a que muchos de sus seguidores vieron a Morata y Alice entrando juntos al Riyadh Air Metropolitano, donde se celebró el segundo concierto Bad Bunny. Ambos no quisieron perderse la cita con el artista puertorriqueño y disfrutaron de una noche muy especial.

La última hora de Álvaro Morata y Alice Campello

La última hora de Álvaro Morata y Alice Campello / Archivo

La noticia no pasó desapercibida y Alice reaccionó al vídeo de Javi Hoyos escribiendo un mensaje de agradecimiento al periodista, en el que empezó diciendo: "Me gusta mucho ver tu amabilidad, tu delicadeza y tu capacidad de comprender a los demás".

La reacción de Alice Campello

La reacción de Alice Campello / Instagram

"Estoy segura de que llegarás todavía más lejos, porque cuando las cosas se hacen desde el respeto, el cariño y la educación, siempre se gana", siguió comentando.

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Por último, la influencer italiana quiso enviar un mensaje de agredecimiento a todos aquellos que se alegran de su reconciliación con Morata: "Y gracias también por todos los mensajes de apoyo y cariño de las personas que se alegran".

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