Alice Campello, indignada tras su operación en Nueva York: "Me hicieron fotos en silla de ruedas sin permiso"

Alice Campello y Álvaro Morata son una de las parejas más consolidadas en el mundo del fútbol. De ella se ha hablado mucho en las últimas horas por unas fotografías 'en silla de ruedas' sobre las que ha tenido que explicarse en redes sociales. ¿Qué le ha pasado a Alice Campello y por qué está tan cabreada?

Campello ha aprovechado su Instagram para contar todos los detalles de una cirugía a la que se ha sometido en Nueva York y que no ha terminado del todo bien: "Me operaron hace poco y todavía no me siento tan bien como me hubiera gustado".

En ningún momento ha explicado por qué ha pasado por quirófano, aunque ha tranquilizado a sus seguidores restando importancia: no se trata de un problema de salud grave.

La modelo e influencer de origen italiano añade que esta operación fue lo que le impidió acompañar a su marido en las celebraciones del título de liga: "Lamentablemente, no he podido estar presente, pero no es nada grave".

Entonces, ¿por qué 'terminó' en silla de ruedas? "Tenía problemas para caminar, así que me tuvieron que sacar en silla de ruedas para tomar aire fresco".

La historia de Instagram de Alice Campello denunciando el acoso. / Instagram

Sin embargo, algunas personas la reconocieron y tomaron fotografías sin su permiso que acabaron en manos de los medios.

Si bien estas imágenes nunca vieron la luz porque la prensa se puso en contacto con ella, Alice Campello no puede evitar sentirse mal: "Me quedé en shock porque unos italianos y españoles que me reconocieron me tomaron fotos a escondidas y se las mandaron a periodistas, quienes luego me contactaron y entendieron que no era buena idea publicarlas porque, gracias a Dios, todavía hay personas buenas y humanas".

Ante todo, Alice Campello estaba preocupada de que su familia se preocupase por ella sin ninguna necesidad: "Gracias a Dios, no es nada grave", sentencia.