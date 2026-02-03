Famosos
Alice Campello habla de Morata por primera vez tras su segunda separación: "Muy tranquila"
La exmujer del futbolista fue 'cazada' en Madrid por trabajo y reveló su estado tras romper la relación, otra vez
Hace unos días se confirmaba el rumor: Álvaro Morata y Alice Campello han vuelto a separarse. La información pudo saberse después de ver al futbolista llegar a la casa familiar para llevarse a su hijo antes del cumpleaños del pequeño.
La relación con la 'influencer' italiana ya dio un giro en verano de 2024 cuando después de ocho años juntos y cuatro niños compartidos decidían poner fin a la vida conjunta, pese a que siguieron manteniendo la cordialidad.
Tan solo cinco meses más tarde, la pareja volvía a reunirse para retomar lo que quedó antes de la ruptura, aunque de nuevo parece que han necesitado darse espacio.
Sea como sea, la realidad es que ninguno de los dos había hecho una sola declaración pública al respecto hasta ahora, más allá de comentarios sobre su propia situación vital en las redes sociales. La mujer ha sido interpelada por la prensa en su estancia en Madrid junto a sus amigas para tratar temas relacionados con su marca de cosmética, Masqmai.
Al ser preguntada por su estado, Campello aseguraba que "no quería hablar de ello", aunque sí que dejó ver que "estaba muy tranquila, que es lo importante", apuntaba.
También confirmó que sigue manteniendo contacto con el futbolista de manera cordial y confirmaba que pese a la decisión, "quiere mucho" a Morata y que este es un "súper padrazo" con los hijos.
Cada uno por su lado
Álvaro Morata juega esta temporada para el Como, el club de moda en Italia entrenado por Cesc Fàbregas, y recientemente ha conseguido marcar su primer gol en varios meses. Por su parte, Campello se centra en sus negocios, con la mencionada marca cosmética como punta de lanza de sus proyectos.
Entre algunos de los motivos que la prensa rosa italiana trataba de escudriñar relativo con la separación, salió a la luz el nombre de una tercera persona, Elena Sirigu, una amiga de la familia que se habría metido en la relación. Sin embargo, Campello no dudó en salir en defensa de la joven para descartar cualquier tipo de vínculo por parte de nadie y pidiendo que se dejaran de inventar falsas acusaciones.
