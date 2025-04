Alice Campello, ¿embarazada?: Publica una foto de una ecografía y desata los rumores

En las últimas horas, Alice Campello ha despertado los rumores con su última publicación en redes sociales. La italiana ha subido a su perfil de Instagram la imagen de una ecografía.

Los seguidores de la modelo han pensado que se trataba de un posible embarazo, pero nada más lejos de la realidad. La creadora de contenido acompañaba la fotografía con un mensaje: "La mía nipotina".

Es probable que la barrera lingüística provocara confusión entre algunos usuarios, que confundieron la noticia con su embarazo. En realidad, se trataba de la ecografía de su sobrina, la futura hija de su hermano.

La traducción de "la mía nipotina" en castellano es algo similar a "mi sobrinita" o "mi pequeña sobrina". De esta forma, Alice compartía su felicidad ante la noticia que su hermano, Alessandro Campello, y su pareja, están esperando una criatura. La influencer compartió su entusiasmo sin pensar que algunos seguidores fueran a confundir el contexto erróneamente.

La historia de Alice Campello en Instagram que ha hecho pensar en un nuevo embarazo. / Instagram

La familia Campello ha recibido la noticia con una enorme alegría, aunque no se han revelado muchos detalles sobre la fecha de nacimiento. Los hijos de Alice y Álvaro Morata tendrán una nueva prima con la que compartir nuevos momentos familiares, motivo de celebración para todos los miembros.

En los últimos meses, Alice Campello y Álvaro Morata han ocupado muchos titulares en los medios de comunicación. La pareja confirmó su ruptura en agosto, después de ocho años de relación y cuatro hijos en común. No obstante, en febrero confirmaron que se habían dado una segunda oportunidad.

El futbolista está viviendo junto a su familia en Estambul, disfrutando de su cesión en el Galatasaray. "Nos queremos mucho y no ha pasado nada importante como para tomar esa decisión. Fueron cositas pequeñitas, que me han servido para valorar, saber distinguir lo que quieres y no quieres y yo quiero estar toda mi vida con mi familia", explicaba el delantero.

En una visita al programa 'Verissimo', de la televisión italiana, Campello aseguraba que la separación "fue el error más grande que hemos cometido en nuestras vidas. Todos los días lo repetimos. No sé como pudimos tomar esa decisión".