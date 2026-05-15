Ni Alicante ni Cádiz: este pueblo tiene una de las mejores playas urbanas de España

Existen muchos paseos marítimos en España cuya belleza justifica por si sola esa visita obligada que todo turista debe hacer al acudir a la localidad que lo contiene. Se ha hablado mucho de la hermosura del de Alicante o el de Cádiz, pero hay otros que se encuentran muy infravalorados.

Algo así ocurre con el paseo marítimo de Costa Teguise, una pequeña localidad conformada por una urbanización y varios locales comerciales que se encuentra situada en la isla de Lanzarote.

Allí encontraremos Pueblo Marinero, una urbanización que fue diseñada en los años 80 en colaboración con César Manrique, uno de los artistas canarios más prominentes del siglo pasado, dando como resultado un paraje digno de las islas.

Hablamos de un paseo marítimo que consta como un homenaje a la arquitectura tradicional de Canarias, ofreciendo una ruta sin igual llena de edificios de paredes blancas, estaciones coloridas y jardines verdes por doquier.

Además, hay que recalcar que el paseo marítimo de Costa Teguise también se ha convertido en un punto de encuentro cultural para sus habitantes gracias a las actividades que ofrece en ciertos días de la semana.

Empezando por un mercadillo que tiene lugar los miércoles y los viernes por la tarde donde se levantan puestos que venden todo tipo de productos artesanales con denominación de origen canario, pero eso no sería todo.

La urbanización también acoge numerosos bares y restaurantes con una amplia oferta gastronómica, entre los que destaca Sebe. Un restaurante comandado por Begoña Ratón y Santi Benéitez, quienes se especializan en ofrecer arroces de todo tipo.

Por tanto y en caso de que planees alguna escapada a la isla de Lanzarote, asegúrate de visitar Costa Teguise si quieres ver con tus propios ojos una de las playas urbanas más bonitas de toda España, según los expertos en turismo.