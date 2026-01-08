Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hacienda
El algoritmo es el nuevo 'vampiro' de Hacienda: Un extrabajador revela cómo funciona el sistema

Hacienda ha sustituido las revisiones humanas por el uso de la inteligencia artificial

La IA revisa tus cuentas de Hacienda, según el extrabajador Emilio Baena.

La IA revisa tus cuentas de Hacienda, según el extrabajador Emilio Baena. / EP

Cristian Miguel Villa

Las inspecciones de Hacienda son uno de esos grandes temores burocráticos para muchísimos españoles. Nunca se sabe si alguien en el organismo tributario está preparando un comunicado para tu persona... aunque quizá es mejor preguntarse si 'algo' está ya manos a la obra.

Hacienda da el salto: ahora confía en la Inteligencia Artificial

Emilio Baena, un extrabajador de Hacienda, ha confirmado que actualmente ya no hay trabajadores humanos que revisen las cuentas de los españoles durante el proceso de declarar la Renta, sino que son todo algoritmos e inteligencia artificial quien se ocupa de ello.

¿Cómo funciona esto? Pues a través de un 'perfil de riesgo' que se utiliza para realizar un seguimiento sobre cada individuo. Mediante este, la IA se encarga de analizar constantemente toda clase de movimientos relativos al perfil en cuestión.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / EP

Asimismo, Emilio destaca que existen hasta seis patrones de irregularidades que pueden acabar desatando una investigación fiscal, comenzando porque exista una muy obvia discrepancia entre los gastos y los ingresos de la persona.

A esto se le sigue de otros escenarios como transferencias sin explicar, operaciones internacionales o relacionadas con criptomonedas, un claro exceso de dinero en efectivo, presencia en sociedades extranjeras y una inconsistencia entre lo declarado y lo reflejado por bancos.

Es por todo esto que Baena aconseja no solo cumplir con las pertinentes obligaciones fiscales, sino también presentar todos los datos de una forma coherente. De esta manera, se evitará que la IA fuerce un proceso de investigación sobre las cuentas.

El extrabajador de Hacienda, Emilio Baena.

El extrabajador de Hacienda, Emilio Baena. / LinkedIn

Obviamente, el hecho de cambiar de una inspección humana a una realizada por IA, busca tener un mayor control sobre las finanzas de cada individuo reflejado en Hacienda. Algo que aparentemente no era tan viable en el pasado.

¿Qué te parece este salto de la mano de Hacienda? ¿Confías en que sea simplemente tecnología la que dicta si tus números fiscales son adecuados, o estarías más tranquilo sabiendo que hay una persona real cubriendo todo ello?

