Alfredo Duro sorprende en 'El Chiringuito' con su predicción de los ganadores de la temporada 2025/26

'El Chiringuito de Jugones' es uno de los programas deportivos más populares de la televisión española. El formato presentado por Josep Pedrerol se empezó a emitir en el año 2014 y desde entonces ha logrado consolidarse como un espacio de referencia para los aficionados al fútbol.

A lo largo de los años, han pasado muchas caras por el espacio, siendo las más habituales las de Tomás Roncero, Cristóbal Soria, Jota Jordi, Carme Barceló, Lobo Carrasco o Alfredo Duro, entre otras.

Como cada agosto, con el arranque de la nueva temporada de fútbol, 'El Chiringuito' invita a sus colaboradores a lanzar sus predicciones sobre los equipos que podrían proclamarse campeones.

Una de las más comentadas es la de Alfredo Duro, periodista deportivo que se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos del programa gracias a su pasión y defensa incondicional del Real Madrid.

El tertuliano no sorprendió mucho con sus predicciones para los campeones de LaLiga y la Champions, ya que cree que ganará el club blanco.

Sin embargo, llamó la atención que apueste por "el Getafe de Bordalás y de Uche" como ganador de la Copa del Rey. Y no solamente eso, y es que el equipo revelación para Duro es el Real Oviedo, que acaba de ascender a Primera División tras varios años en Segunda.

💙 No: no te esperas el GANADOR de COPA de @alfredoduro1.



👀 Atento a sus predicciones para la temporada 2025/26. pic.twitter.com/CYpjS55oON — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 12, 2025

Respecto a la decepción de la temporada, el colaborador de 'El Chiringuito' escogió al FC Barcelona: "Como está esta gente de un subido que es que ya no se sostiene, es evidente que va a ser el Barça. Como ellos creen que van a ganar todo, de todo, evidentemente van a ser la decepción"

En cuanto al Balón de Oro, Alfredo Duro aseguró que, "este año", será Ousmane Dembélé, "y el próximo será Mbappé".