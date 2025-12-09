Alfredo Duro, resignado y de 'bajón' por la situación del Real Madrid: "Se te ríen en la cara"

Los lunes son sinónimo de 'La Posesión', programa presentado por David Bernabéu. Y la emisión de ayer traerá cola tras la confesión de Alfredo Duro, exdirector deportivo del Getafe y tertuliano de 'El Chiringuito', quien no quiso perderse la cita para analizar la situación deportiva del Real Madrid después de la derrota ante el Celta de Vigo.

En sus redes sociales, el colaborador de 'El Chiringuito' explotó contra el Real Madrid, y, por ello, Bernabéu no desaprovechó la oportunidad de ponerse en contacto con él para conocer su punto de vista al respecto. "Estamos aguantando el tipo", empezó explicando Duro en 'La Posesión'.

El presentador bromeó diciendo: "Ayer, supongo que Catalunya líder de audiencia en 'El Chiringuito', ¿no?". El colaborador no dudó en decir que "sí, esto suele ocurrir. Esto es una causa-efecto. Ayer, no había un seguidor del Barça que no estuviera allí hasta las 2:30 de la madrugada. Normal, lógico y comprensible". Además, reconoció que "yo habría hecho lo mismo".

No tuvo ningún miramiento en comentar que es la situación que el Real Madrid "se merece": "Unos para seguir con la indignación que tiene gente como yo, y otros para reírse de la banda esta".

"Es una indignación, es una impotencia, es el tener, casi, el convencimiento de que te ríen en la cara de vez en cuando. Hay cosas que no se pueden entender en un campo de fútbol...", señaló en el programa de SPORT. También, no entiende la falta de liderazgo dentro del vestuario: "Veo una ausencia de liderazgo que me asusta".

Kylian Mbappé, contra el Celta de VIgo / AP

Es consciente de que los equipos le juegan de tú a tú porque saben que tendrán oportunidades de ganarle al Real Madrid: "Tienen su momento". Tampoco comprende la actitud de los jugadores sobre el terreno de juego. "Andar en el campo como si fueras un muerto viviente, como si te importara todo un pimiento. Es verles y decir: '¿qué siente está gente?'".

Sobre la situación en LaLiga, comentó que el Barça "te han comido nueve puntos porque sí". Además, reconoció que el conjunto blaugrana es actualmente el mejor equipo de la competición. "Hansi Flick ha inculcado una idea futbolística", reconoció.

"Me parece que no hay color", aseguró entre el estilo de juego de Xabi Alonso con el del técnico alemán, aunque apuntó que quizá al Barça no le alcance para aspirar a ganar la Champions League.

Por último, el periodista de SPORT le cuestionó: "¿Ves al Barça campeón de Liga?". Una pregunta que no tardó ni un segundo en responder: "Sí... porque hay un entrenador que domina bien el escenario".