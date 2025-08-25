Alfredo Duro, arrollado en el encierro de San Sebastián de los Reyes y 'El Chiringuito' manda un mensaje

Alfredo Duro es uno de los tertulianos más destacados de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol. El periodista ha dejado momentos que jamás olvidará la audiencia de MEGA como cuando se burló del FC Barcelona tras perder 4-0 contra el PSG con su famoso: "4-0 y al carrer". Sin embargo, la remontada del 6-1 lo dejó KO.

Una de las últimas apariciones del colaborador en 'El Chiringuito' fue cuando realizó sus predicciones para esta temporada. El tertuliano no tiene dudas de que el Real Madrid ganará LaLiga y la Champions. Y 'su' Getafe alzará la Copa del Rey en La Cartuja.

No obstante, todo apunta a que Duro no regresará a 'El Chiringuito' hasta nuevo aviso, debido a que esta mañana, se ha puesto las zapatillas de correr para participar en el primer encierro de San Sebastián de los Reyes, pero la experiencia no terminó bien.

A la altura de la calle Postas, uno de los mansos lo embistió con violencia, provocando una aparatosa caída. El momento fue captado en vídeo y no tardó en viralizarse en redes sociales, generando un gran revuelo entre los seguidores del programa.

➡️ El conocido tertuliano de El Chiringuito (@elchiringuitotv) , Alfredo Duro (@alfredoduro1), ha sufrido un percance en el primero encierro de San Sebastián de los Reyes a la altura de la calle Postas.



Los mansos le arroyaron entrando por la curva. Se desconoce la gravedad. pic.twitter.com/nHn2TprB0H — Andanada del 5 🐂🇪🇸 (@andanadadel5) August 25, 2025

Durante unas horas no se sabía con certeza si realmente era él, pero 'El Chiringuito' acaba de confirmar que sí, mediante un escueto mensaje en su cuenta oficial de X, anteriormente Twitter: "Nuestro Duro ha sufrido un percance en el encierro de San Sebastián de los Reyes".

El programa ha querido enviar un mensaje de mucho ánimo al tertuliano: "¡Recupérate pronto, amigo!". Por ahora, se desconoce cómo se encuentra tras la fuerte caída.

🫂 ¡MUCHO ÁNIMO, @alfredoduro1!



👉 Nuestro Duro ha sufrido un percance en el encierro de San Sebastián de los Reyes.



¡Recupérate pronto, amigo! pic.twitter.com/7qEHTfFYsT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2025

Esta noche se emite 'El Chiringuito', donde se espera que den más detalles sobre el estado de Duro. Según cómo se encuentre, podría participar vía llamada, aunque por el momento se desconoce si será así.