Alfredo Duro se cuela en 'La Revuelta': "¿Cómo está tu padre?

'La Revuelta' sigue dando pasos hacia delante para competir cara a cara con 'El Hormiguero'. En la última emisión de la semana, el equipo de David Broncano decidió invitar por primera vez a la actriz Andrea Duro a 'La Revuelta', aunque ya había estado anteriormente en 'La Resistencia'.

La intérprete española dio el salto a la fama gracias a interpretar a Yoli en la serie juvenil 'Física o química'. Desde entonces, la de Fuenlabrada se ha ido haciendo un hueco en la industria cinematográfica hasta llegar a lo más alto. No obstante, tuvo que lidiar con algo muy incómodo, ya que muchas personas se pensaban que era la hija de Alfredo Duro, tertuliano de 'El Chiringuito'.

La actriz quiso explicar en 'La Revuelta' cómo vivió esa época: "Era algo que me desquiciaba... la gente me preguntaba qué tal estaba mi padre Alfredo Duro", lo que quiso volver a dejar claro que "no es mi padre".

"Claro tenía que estar continuamente contestando esta pregunta en cualquier sitio", expuso la actriz. El presentador jiennense se interesó en saber si lo conoce personalmente: "No le conozco a Alfredo en persona, pero sé quién es".

Broncano compartió que el colaborador de 'El Chiringuito' "todo el rato se enfada por cosas, pega gritos, Pedrerol le manda a callar, se pelea con no se quién...". En ese momento, Andrea compartió que "él tiene su propio calvario que será el Real Madrid".

De las frases que menos esperaba escuchar hoy. #LaRevuelta @AndreaDuro pic.twitter.com/3aXb14g6P3 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 16, 2025

El presentador de 'La Revuelta' compartió que también es su calvario el Real Madrid, ya que "todo el rato ganando en el último minuto". Hasta recordó un gol de Mariano al Atlético de Madrid.

Después de escuchar a Broncano, la invitada señaló que "tengo mi propia opinión sobre esto, pero no la voy a dar aquí", algo que pilló desprevenido al presentador y le cuestionó de qué equipo es: "Yo soy culé". Además, fue cuestionada por Vinicius, pero no se quiso mojar.