Alfredo Barandiarán, economista, sobre los ahorros de los españoles: "Hemos perdido un 21,78%"

El estancamiento salarial y la inflación constante de precios han provocado que los españoles hayamos perdido una gran cantidad de capacidad de ahorro en los últimos años.

Y esto es algo que ha explicado con detalle Alfredo Barandiarán, un experto en finanzas y economía, que ha hablado de cómo esa inflación ha ido acumulándose a lo largo de los años y afectando de forma totalmente directa al ahorro del español promedio.

"Hay una inflación brutal", explica el economista. Para demostrarlo, enseña una tabla con porcentajes y años, reflejando la inflación que ha habido cada año en el último lustro: 3,10% (2021); 8,40% (2022); 3,50% (2023); 2,80% (2024) y 2,40% (2025). Muestra luego una segunda tabla donde enseña la inflación acumulada por año: 3,10% (2021); 11,77% (2022); 15,69% (2023); 18,93% (2024); 21,78% (2025).

"Hay personas que seguramente puedan interpretar que la inflación ya se está moderando y que está bajando, a lo que sería lo normal o el objetivo deseable, que es un 2%", explica Barandiarán. Pero "la inflación acumulada de los últimos cinco años es de un 21,78%. Realmente en los últimos cinco años hemos perdido los españoles un 21,78%", dice tajante.

"El que tuviera 100.000 euros en la cuenta hace cinco años y no ha hecho nada con él, ese dinero ya vale menos de 80.000 euros, para que nos hagamos una idea de la magnitud y la fuerza de la inflación", cuenta, a modo de ejemplo.

"Por un lado podemos pensar que la inflación se está moderando y podemos estar tranquilos, pero por otro lado si vemos la inflación acumulada vemos como realmente es un 2,40% pero sobre un 18,93% que veníamos de los cuatro años anteriores", destapa.

Noticias relacionadas

Lejos de despreocuparse por esa "estabilidad" al llegar a una inflación de un 2,40%, asegura que la situación puede empeorar. El experto cuenta que "el IRS a 30 años está subiendo. Los bancos creen que próximamente la inflación va a subir y los tipos de interés van a estar más altos. Con lo cual tenemos que estar sobrevenidos a pensar que próximamente la inflación puede subir", zanja tajante.