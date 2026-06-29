Alfredo (87 años), jubilado: "La penalización de mi pensión es injusta, equivale a ocho años menos por adelantar solo cuatro"

La jubilación anticipada continúa siendo uno de los asuntos que más debate genera entre los pensionistas españoles, especialmente por las penalizaciones que reducen la cuantía de la pensión cuando el retiro se produce antes de la edad ordinaria.

Aunque estos recortes están previstos por la ley, algunas asociaciones consideran que perjudican especialmente a quienes acumulan largas carreras de cotización.

Uno de los casos que ha vuelto a poner el foco sobre esta situación es el de Alfredo Fernández, un jubilado de 87 años que denuncia llevar más de 26 años cobrando una pensión reducida en un 28% tras haberse jubilado anticipadamente a los 61 años. Su historia ha sido difundida a través del portal especializado 65 y Más.

Según explica, comenzó a cotizar a la Seguridad Social con solo 14 años y desarrolló una extensa trayectoria laboral que terminó de forma forzosa tras un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Después de permanecer dos años en situación de desempleo, optó por solicitar la jubilación cuatro años antes de la edad ordinaria.

Esa decisión supuso la aplicación de un coeficiente reductor del 28% sobre su pensión, una disminución que continúa aplicándose de forma permanente. El afectado considera que el recorte no guarda proporción con los años que adelantó su retiro y sostiene que la penalización resulta excesiva.

Fernández asegura que, sumando los años reflejados en su vida laboral, el tiempo que permaneció cobrando el paro, que también computa a efectos de cotización, y el servicio militar, supera las 48,5 anualidades cotizadas. En su opinión, esa circunstancia debería tener un mayor peso a la hora de calcular la reducción de la pensión.

"La penalización es muy injusta para los que hemos tenido muchos años de cotización. Equivale a ocho años cuando adelanté solo cuatro", afirma el pensionista, quien considera que el sistema no distingue suficientemente entre quienes han cotizado durante décadas y quienes cuentan con carreras laborales más cortas.

El jubilado también defiende que el contexto económico actual debería favorecer una revisión de estas normas. Recuerda que la Seguridad Social ha alcanzado cifras récord de afiliación en los últimos años y cree que ese escenario permitiría replantear las penalizaciones aplicadas a determinados casos de jubilación anticipada.