Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, alerta sobre la jubilación: "A partir de 2026 no será igual"

En los últimos años, el sistema de pensiones ha experimentado varios cambios, y en 2026 llegarán novedades importantes tanto para los pensionistas como para los trabajadores en activo que tengan previsto retirarse ese año.

Uno de los cambios más destacados será el aumento de la edad de jubilación para determinados colectivos, una modificación que forma parte del calendario progresivo establecido en la última gran reforma del sistema.

La edad de jubilación será de 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, mientras que aquellos que superen este umbral podrán retirarse a los 65 años.

Además, se implementará un nuevo método dual de cálculo que permitirá a los jubilados elegir la base reguladora más favorable. Este sistema sumará las 302 bases más altas de los últimos 304 meses y dividirá el total entre 352,33, lo que permitirá descartar los peores meses y reducir el impacto de periodos de empleo inestable en la pensión final.

Sobre esta modificación ha hablado Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, que ha asegurado que esto "tendrá efectos directos e importantes sobre el importe final de la pensión" de aquellos que quieran acceder a la jubilación, y ha asegurado que "a partir de 2026 no será igual que hasta ahora".

El experto en pensiones ha señalado que esta medida beneficiará a los trabajadores con "carreras laborables estables" y a aquellos que han tenido trabajos irregulares, ya que "se hace la media de los últimos 29 años, excluyendo las 24 mensualidades peores".

Sobre la novedad en el tratamiento de las lagunas de cotización, Alfonso Muñoz ha explicado que las lagunas son aquellos "meses en los que una persona no cotiza, y cuanto más baja es la base, menor es la pensión".

A partir del próximo año, las primeras 60 lagunas se integrarán al 100% de la base mínima, las siguientes 24 al 80% y el resto al 50%, una medida con la que el Gobierno busca compensar las interrupciones laborales y reducir la brecha de género en las pensiones.