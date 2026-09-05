Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Si tienes pensado jubilarte en el año 2027, ojo porque hay varias e importantes novedades"

En los últimos años, la edad de jubilación en España ha aumentado de manera progresiva. En 2027, la reforma del sistema público de pensiones aprobada en 2011 entra su etapa final. De esta manera, la edad ordinaria para solicitar la pensión dependerá del tiempo de cotización.

Actualmente, hay ciertas dudas entre los futuros pensionistasdebido al aumento gradual de la edad de jubilación. No obstante, no todos los trabajadores están sujetos a las mismas condiciones para retirarse y acceder a la prestación económica.

PERSONAS MAYORES EN UN BANCO DE UN PARQUE DE OURENSE. JUBILADOS. PENSIONISTAS. ANCIANOS. TERCERA EDAD / IÑAKI OSORIO / FDV

Según la norma de la Seguridad Social, las personas con una vida laboral más longeva podrán salir antes del mercado laboral. A partir de 2027, la edad de jubilación es de 65 años para aquellos que tengan un mínimo de 38 años y 6 meses cotizados. Sin embargo, la edad aumenta hasta los 67 años para los que no alcancen este periodo de cotización.

En este contexto, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha publicado un nuevo vídeo en su canal de YouTube explicando todos los cambios que entrarán en vigor sobre la jubilación: "Si tienes pensado jubilarte en el año 2027, ojo porque hay varias e importantes novedades en relación a las pensiones".

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

"Para podernos jubilar a los 65 años tenemos que acreditar una carrera de cotización de al menos 38 años y medio", advierte Muñoz. Ahora bien, el tiempo de cotización necesario para cobrar el 100% de la base reguladora es de 37 años, un concepto que no debe confundirse con el requisito anterior.

A este respecto, el funcionario de la Seguridad Social señala que también ha cambiado la forma de calcular la base reguladora: "Aquí es donde está lo importante. La Seguridad Social aplicará el cálculo que resulte más favorable en cada uno de los casos".

Otra de las novedades que destaca Muñoz es la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), destinada a la financiación del sistema público de pensiones: "En el año 2026 el MEI era el 0,90%, pero en el año 2027 ese porcentaje subirá al 1% de la base de cotización". Por último, el divulgador advierte que "los trabajadores con salarios altos serán los que notarán de forma más importante estos cambios".

En este sentido, Muñoz hace referencia a la cotización adicional de solidaridad, que se aplicará en porcentajes diferentes cuando el salario supere el límite marcado, aumentando desde un 1,38% para el primer tramo hasta el 1,75% en el último. "Por tanto en 2017 los cambios afectarán tanto en el cálculo de la pensión de jubilación, como también en la cotización de los trabajadores", sentencia el experto en pensiones.