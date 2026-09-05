JUBILACIÓN
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre el cálculo de la jubilación: "Creen que es suficiente con restar dos o cuatro años a la edad de 65 años, y eso no funciona así"
El experto Alfonso Muñoz ha explicado que la jubilación anticipada no se calcula restando años a los 65, un error común.
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y divulgador de contenidos sobre pensiones en redes sociales, ha alertado sobre un error muy común a la hora de calcular la jubilación anticipada. Según explica, muchas personas parten de la idea equivocada de que basta con restar dos o cuatro años a los 65 para saber cuándo pueden jubilarse, pero el cálculo es mucho más complejo y depende de varios factores.
La edad ordinaria de jubilación desde 2027
Muñoz, en un vídeo en su canal de YouTube, toma como referencia las reglas que estarán plenamente aplicadas a partir de 2027. Según la normativa, la edad ordinaria de jubilación se situará en 67 años para la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, existe una excepción importante: quienes hayan cotizado al menos 38 años y seis meses podrán jubilarse a los 65 años.
Esa distinción es clave. No todos los trabajadores tienen la misma edad ordinaria de jubilación. Depende directamente de los años cotizados a lo largo de la vida laboral. Por eso, el primer paso para calcular cualquier tipo de retiro es determinar en qué grupo se encuentra cada persona.
Jubilación anticipada voluntaria: dos años antes
Una vez establecida la edad ordinaria, se puede calcular la jubilación anticipada voluntaria. Esta modalidad permite retirarse hasta dos años antes de la edad ordinaria, pero exige haber cotizado al menos 35 años. Muñoz pone un ejemplo: una persona que a los 65 años tenga acumulados 35 años cotizados tendrá fijada su edad ordinaria en 67 años (porque no llega a los 38,5 necesarios), pero podrá jubilarse voluntariamente a los 65.
En cambio, quien alcance los 38 años y medio de cotización tendrá su edad ordinaria en los 65 años y podrá anticiparla voluntariamente hasta los 63. La diferencia entre ambos casos es de dos años en la edad final de jubilación, aunque ambos tengan 35 años cotizados en el momento de plantearse el retiro.
Jubilación anticipada involuntaria: hasta cuatro años antes
Existe también la jubilación anticipada involuntaria, destinada a quienes pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad, como un despido objetivo, un ERE o el cierre de la empresa. En este caso, los requisitos son ligeramente diferentes.
Se necesitan al menos 33 años cotizados y la jubilación puede adelantarse hasta cuatro años respecto a la edad ordinaria. Es decir, si la edad ordinaria es 67, la jubilación involuntaria podría producirse a los 63. Si la edad ordinaria es 65, podría producirse a los 61.
De nuevo, el cálculo no se hace restando cuatro años a 65 de forma automática. Se restan cuatro años a la edad ordinaria que corresponda según los años cotizados. Esa diferencia puede suponer un año o más de diferencia en la edad real de jubilación.
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