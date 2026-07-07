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PENSIONES

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "El porcentaje de retención del IRPF en la pensión depende de varios factores"

No todos los pensionistas tributan igual, por eso conviene conocer qué influye en cada caso y cómo puedes calcularlo todo por ti mismo.

Alfonso muñoz Cuenca, funcionario

Alfonso muñoz Cuenca, funcionario

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Álex Pareja

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Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, ha comentado que el porcentaje de retención del IRPF que se aplica a la pensión no es fijo, sino que varía según el importe bruto, la situación personal y familiar y los tramos autonómicos de cada pensionista.

Su mensaje en un vídeo en su canal de YouTube donde lo explica es claro: no todos los jubilados tributan igual, y eso se nota en la retención mensual. Muñoz explica que las pensiones contributivas se consideran rendimientos del trabajo, por lo que están sujetas a retención según la normativa del IRPF.

Qué determina la retención del IRPF

Tal y como explica, el cálculo depende del importe bruto anual de la pensión, que incluye las 12 pagas ordinarias más las dos extraordinarias. A partir de esa base, se aplica un tipo que puede ir desde muy bajo hasta más del 40% según el tramo de ingresos.

El funcionario subraya que la retención no solo depende de la cuantía, sino también de las circunstancias personales y familiares del pensionista. Casos como el estado civil, la edad, la discapacidad, los hijos o las cargas familiares pueden modificar el tipo aplicable.

También influye la comunidad autónoma de residencia, porque cada región tiene sus propios tramos y tipos. En la práctica, la retención media sobre las pensiones de la Seguridad Social se sitúa en torno al 7%, pero puede ser mucho menor o bastante mayor según el nivel de ingresos.

Cuánto se retiene y cómo saber el tipo exacto

Para pensiones bajas, el porcentaje puede quedarse en cifras cercanas al 1% o incluso menos, mientras que para pensiones altas puede superar el 15% y ascender progresivamente. Las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares tienen un tipo distinto, generalmente en torno al 7,75%.

Muñoz recomienda utilizar la herramienta de la Agencia Tributaria para calcular el tipo de retención que correspondería en cada caso. Rellenando los datos económicos y personales, el simulador disponible en su web indica qué porcentaje se aplicaría a la pensión.

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Así se evita la duda de por qué a un pensionista le retienen más o menos que a otro con una pensión similar. Si cambian las circunstancias personales o familiares, el tipo de retención puede ajustarse para reflejar la nueva situación.

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