Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "El porcentaje de retención del IRPF en la pensión depende de varios factores"

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, ha comentado que el porcentaje de retención del IRPF que se aplica a la pensión no es fijo, sino que varía según el importe bruto, la situación personal y familiar y los tramos autonómicos de cada pensionista.

Su mensaje en un vídeo en su canal de YouTube donde lo explica es claro: no todos los jubilados tributan igual, y eso se nota en la retención mensual. Muñoz explica que las pensiones contributivas se consideran rendimientos del trabajo, por lo que están sujetas a retención según la normativa del IRPF.

Qué determina la retención del IRPF

Tal y como explica, el cálculo depende del importe bruto anual de la pensión, que incluye las 12 pagas ordinarias más las dos extraordinarias. A partir de esa base, se aplica un tipo que puede ir desde muy bajo hasta más del 40% según el tramo de ingresos.

El funcionario subraya que la retención no solo depende de la cuantía, sino también de las circunstancias personales y familiares del pensionista. Casos como el estado civil, la edad, la discapacidad, los hijos o las cargas familiares pueden modificar el tipo aplicable.

También influye la comunidad autónoma de residencia, porque cada región tiene sus propios tramos y tipos. En la práctica, la retención media sobre las pensiones de la Seguridad Social se sitúa en torno al 7%, pero puede ser mucho menor o bastante mayor según el nivel de ingresos.

Cuánto se retiene y cómo saber el tipo exacto

Para pensiones bajas, el porcentaje puede quedarse en cifras cercanas al 1% o incluso menos, mientras que para pensiones altas puede superar el 15% y ascender progresivamente. Las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares tienen un tipo distinto, generalmente en torno al 7,75%.

Muñoz recomienda utilizar la herramienta de la Agencia Tributaria para calcular el tipo de retención que correspondería en cada caso. Rellenando los datos económicos y personales, el simulador disponible en su web indica qué porcentaje se aplicaría a la pensión.

Así se evita la duda de por qué a un pensionista le retienen más o menos que a otro con una pensión similar. Si cambian las circunstancias personales o familiares, el tipo de retención puede ajustarse para reflejar la nueva situación.