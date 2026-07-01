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ECONOMÍA

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Tener hijos puede aumentar el importe final de nuestra pensión de jubilación"

Existen tres beneficios de la Seguridad Social para paliar el impacto de la crianza en la pensión

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social / YOUTUBE

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Ricardo Castelló

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La legislación española reconoce que la crianza de los hijos puede afectar negativamente a la trayectoria profesional, especialmente en lo que respecta a la futura pensión de jubilación. Para paliar esta situación, la Ley General de la Seguridad Social contempla diversos beneficios, según explicó Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, en su canal de YouTube.

La primera medida es el complemento para la reducción de la brecha de género, que está contemplado en el artículo 60. "Supone un importe de 36,90 euros por cada hijo que hayamos tenido", señaló el experto.

Quiso dejar claro que "el importe de nuestra pensión aumentará en función del número de hijos que hayamos tenido".

Por otro lado, reconoció que "después de todas las modificaciones y sentencias que ha habido con respecto a este complemento en la actualidad tanto hombres como mujeres pueden tener derecho a él". No obstante, solo uno de los dos puede recibir la ayuda y normalmente es quien tenga la pensión más baja.

El segundo de los beneficios se trata de la cotización ficticia por cuidado de hijos, que está recogida en el artículo 236. "Se trata de un derecho pensado especialmente para las personas que en su momento dejaron de sus trabajos para dedicarse al cuidado de sus hijos", expuso.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, advierte sobre los perjuicios de jubilarse dos años antes de la fecha que te corresponde / YouTube

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social / Archivo

Se añaden 270 días cotizados por cada hijo para compensar esos periodos sin cotización. Además, esos días aumentan el cálculo de la pensión, aunque no sirven para alcanzar el mínimo de años exigidos para poder jubilarse.

La última medida es la cotización ficticia por parto, donde solo se beneficia a las mujeres, que está explicado en el artículo 235.

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Se reconocen 112 días cotizado por cada parto y sí cuentan para alcanzar el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a la jubilación. "Estos días de cotización por parto sí computan a efectos de alcanzar el periodo mínimo de cotización", concluyó.

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