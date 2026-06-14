PENSIÓN
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Cada vez son más los pensionistas a quienes se les aplica una retención del IRPF en su pensión"
El especialista ha detallado una situación que afecta incluso a aquellas personas que se benefician de una pensión mínima
La situación de los pensionistas se vuelve cada vez más compleja en España, pues están afrontando una realidad económica dura en vistas de los aumentos de las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la aplicación del copago farmacéutico.
En este sentido, Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones, compartió las claves que necesitan conocer aquellas personas que cobran una pensión (así sea mínima) a través de su canal de YouTube.
Entre tales, el copago farmacéutico se alza como una de las más relevantes pues, de acuerdo con el especialista, cada vez hay más pensionistas que han de abonar parte de sus medicamentos, siendo que las pensiones han ido subiendo conforme al IPC pero no el límite de ingresos para esar exento de dicho pago, el cual permanece congelado en 11.200 euros anuales desde 2012.
En la actualidad, la práctica mayoría de los pensionistas, incluso aquellos que cobran la pensión mínima, superan ese umbral, razón por la que deben asumir el gasto, a diferencia de los beneficiarios de las pensiones no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital, la prestación familiar por hijo a cargo o la renta de inserción social, quienes quedan exentos.
"Cada vez son más los pensionistas a quienes se les aplica una retención del IRPF en su pensión", declara Muñoz Cuenca, lo cual se desenvuelve de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la ley 35/2006, la cual considera que las pensiones son rentas de trabajo.
Dicho porcentaje de retención varía según "el importe bruto anual, los traumos autonómicos del impuesto y la situación económica familiar del contribuyente", por lo que el experto recomienda utilizar la calculadora de retenciones disponible en la página web de la Agencia Tributaria.
Para citar un ejemplo, un pensionista que se beneficie del monto mínimo y tenga un cónyuge a cargo, lo cual ascendería a 1.256 euros mensuales, tendría una retención del 1,08%, es decir, 13,56 euros al mes. A esto hay que sumarle el copago farmacéutico, el cual tiene un tope de 8,23 euros, por lo que la suma total llegaría hasta 21,78 euros al mes.
Dado todo lo anterior, doctos en la materia como el financiero Sergi Torrens recomiendan gestionar seriamente su plan de pensiones, siendo que "llegar a la jubilación y rescatar todo el plan de pensiones de golpe es el error más típico y el más caro".
Para evitar que la base imponible se dispare y hacer que Hacienda se quede con cerca de la mitad de los ahorros, Torrens insta al rescate en forma de renta periódica o realizar rescates parciales, según las necesidades.
- Multas de 900 euros para los conductores que llenan el depósito de su coche con gasolina 95: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Alba Carrillo compara el acto del Papa León XIV en el Santiago Bernabéu con el de la Sagrada Familia: 'Menos mal
- Detienen al cantante Beret, de 29 años, por una presunta agresión sexual
- Michael Phelps (40 años): 'No quiero que mis hijos naden, no quiero que sufran lo que yo pasé durante más de 20 años
- Multado con 3.000 euros por culpa de la lavadora: así es la nueva ley que genera mucha polémica en los vecinos
- Depilación láser masculina: por qué cada vez más deportistas la incorporan a su rutina
- El refugio de George Clooney (65 años) en Barcelona: un restaurante de cocina mediterránea en un enclave privilegiado
- El chef José Andrés (56 años): 'El que no es español se me queja de que no le pongo muchas cosas al arroz