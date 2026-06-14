Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Cada vez son más los pensionistas a quienes se les aplica una retención del IRPF en su pensión"

La situación de los pensionistas se vuelve cada vez más compleja en España, pues están afrontando una realidad económica dura en vistas de los aumentos de las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la aplicación del copago farmacéutico.

En este sentido, Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones, compartió las claves que necesitan conocer aquellas personas que cobran una pensión (así sea mínima) a través de su canal de YouTube.

Entre tales, el copago farmacéutico se alza como una de las más relevantes pues, de acuerdo con el especialista, cada vez hay más pensionistas que han de abonar parte de sus medicamentos, siendo que las pensiones han ido subiendo conforme al IPC pero no el límite de ingresos para esar exento de dicho pago, el cual permanece congelado en 11.200 euros anuales desde 2012.

En la actualidad, la práctica mayoría de los pensionistas, incluso aquellos que cobran la pensión mínima, superan ese umbral, razón por la que deben asumir el gasto, a diferencia de los beneficiarios de las pensiones no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital, la prestación familiar por hijo a cargo o la renta de inserción social, quienes quedan exentos.

"Cada vez son más los pensionistas a quienes se les aplica una retención del IRPF en su pensión", declara Muñoz Cuenca, lo cual se desenvuelve de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la ley 35/2006, la cual considera que las pensiones son rentas de trabajo.

Dicho porcentaje de retención varía según "el importe bruto anual, los traumos autonómicos del impuesto y la situación económica familiar del contribuyente", por lo que el experto recomienda utilizar la calculadora de retenciones disponible en la página web de la Agencia Tributaria.

Para citar un ejemplo, un pensionista que se beneficie del monto mínimo y tenga un cónyuge a cargo, lo cual ascendería a 1.256 euros mensuales, tendría una retención del 1,08%, es decir, 13,56 euros al mes. A esto hay que sumarle el copago farmacéutico, el cual tiene un tope de 8,23 euros, por lo que la suma total llegaría hasta 21,78 euros al mes.

Dado todo lo anterior, doctos en la materia como el financiero Sergi Torrens recomiendan gestionar seriamente su plan de pensiones, siendo que "llegar a la jubilación y rescatar todo el plan de pensiones de golpe es el error más típico y el más caro".

Noticias relacionadas

Para evitar que la base imponible se dispare y hacer que Hacienda se quede con cerca de la mitad de los ahorros, Torrens insta al rescate en forma de renta periódica o realizar rescates parciales, según las necesidades.