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ECONOMÍA

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Unos pocos meses cotizados pueden marcar casi dos años de diferencia para jubilarse"

El escenario será aún más exigente a partir de 2027

Alfonso muñoz Cuenca, funcionario

Alfonso muñoz Cuenca, funcionario

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David Cruz

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La edad de jubilación en España ya no depende únicamente de los años cumplidos. Cada vez son más los trabajadores que descubren que unos pocos meses de cotización pueden determinar si se retiran a los 65 años o tienen que esperar casi dos años más para acceder a la pensión completa.

Lo ha explicado recientemente Alfonso Muñoz, quien recuerda que la normativa actual establece diferencias importantes según la carrera laboral de cada trabajador.

"Los trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años", señala el experto. Sin embargo, quienes no alcancen ese periodo mínimo deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación ordinaria sin penalizaciones.

La diferencia parece pequeña sobre el papel, pero en la práctica puede suponer casi dos años más de vida laboral por no alcanzar el umbral exigido por la Seguridad Social.

Atención con la edad de jubilación

Atención con la edad de jubilación / Sport.es

Por este motivo, muchos trabajadores revisan con detalle sus años cotizados cuando se acercan al final de su carrera profesional.

La situación forma parte del proceso de reforma de las pensiones que comenzó hace más de una década, cuyo objetivo es adaptar el sistema al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de la vida.

Además, los expertos recuerdan que jubilarse antes de tiempo puede tener consecuencias económicas permanentes. En algunos casos, se aplican coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión para compensar el adelanto de la retirada laboral.

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El escenario será todavía más exigente a partir de 2027. Desde esa fecha, la edad ordinaria de jubilación alcanzará los 67 años para quienes no acrediten al menos 38 años y 6 meses de cotización. Por el contrario, quienes superen ese periodo podrán seguir retirándose a los 65 años.

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