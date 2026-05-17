ECONOMÍA
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Miles de jubilados están perdiendo dinero por no revisar este detalle de su pensión"
Es imprescindible revisar el expediente de tu pensión
Cuando te conceden la pensión, es imprescindible que revises el expediente para comprobar que todo es correcto. Expertos están advirtiendo últimamente que no revisarlo marca una gran diferencia económica en muchos casos.
Uno de ellos es Alfonso Muñoz, quien ha avisado sobre uno de los errores más frecuentes entre los jubilados españoles: no comprobar si todos los años cotizados aparecen correctamente registrados.
Según explica este funcionario, muchas personas dan por hecho que la Seguridad Social calcula automáticamente toda su vida laboral sin fallos. Sin embargo, existen casos en los que faltan periodos de cotización, contratos antiguos o bases salariales incorrectas que terminan reduciendo la cuantía final de la pensión.
"Existen jubilados que están perdiendo cientos de euros al año simplemente por no revisar su expediente", asegura.
El experto recomienda solicitar siempre el informe de vida laboral antes de iniciar cualquier trámite relacionado con la jubilación, comprobar que es correcto y adjuntarlo si es necesario a la solicitud de la pensión.
Se trata de un problema que afecta especialmente a trabajadores que cambiaron varias veces de empresa, autónomos con periodos irregulares o personas que trabajaron hace décadas en sectores no digitalizados.
Muñoz recuerda que la pensión contributiva se calcula teniendo en cuenta los años cotizados y las bases de cotización acumuladas durante la vida laboral. Cualquier error en esos datos puede traducirse en una prestación inferior a la que te corresponde en realidad.
Además, advierte de que muchas personas descubren los fallos muy tarde, cuando ya han aceptado la resolución definitiva de la pensión y es imposible dar marcha atrás. Sí, hay vías de reclamación, pero estos procesos se prolongan durante meses y no siempre dan resultados.
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