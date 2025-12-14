Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, lo aclara: "Ni carnet de pensionista ni tarjeta de discapacidad"

Que sufras una incapacidad permanente no supone que puedas plantarte en la Seguridad Social a pedir un carnet especial. Esta es la confusión que viven muchos españoles desde los últimos años, y el propio organismo ha querido aclarar el contexto de todo ello.

La Seguridad Social confirma que no reparte carnets

Nos tenemos que remontar a marzo de 2023, con una nueva Ley de Empleo estableciendo ventajas por incapacidad permanente que lleva a muchos a creer que pueden reclamar una especie de carnet de pensionista. Sin embargo, no existe ningún carnet o tarjeta de este tipo.

Ha sido el funcionario Alfonso Muñoz el que ha querido arrojar algo de luz sobre este tema, y lo explica claramente: la Seguridad Social no tiene potestad alguna para distribuir ni carnets ni tarjetas. Solamente puede emitir resoluciones y certificados.

En todo esto hay un punto clave a comprender: una incapacidad permanente no implica tener una discapacidad. Si bien es cierto que una incapacidad permanente supone tener como mínimo un 33% de discapacidad, eso no implica que se acceda a certificado oficial alguno.

Es por ello que también se aclara que una incapacidad permanente implica una situación laboral con derecho a pensión, mientras que una discapacidad se entiende como un reconocimiento legal que conceden las propias comunidades autónomas, no la Seguridad Social.

Es justamente el certificado expedido por la comunidad autónoma el que permite acceder a toda clase de bonificaciones fiscales, descuentos, ayudas técnicas y demás. De nuevo, competencias que quedan al margen de las actuaciones de la Seguridad Social.

Aprovechando que se han tratado todos estos puntos, también se ha confirmado que no existe un carnet de pensionista como tal. Sí, algunas comunidades autónomas poseen tarjetas para mayores de 65 años, pero la Seguridad Social no puede ofrecer carnets y tarjetas para los más mayores.

Esencialmente, la Seguridad Social ha querido aclarar una serie de aspectos que durante los últimos dos años habían causado muchas confusiones entre españoles afectados con discapacidad e incapacidades. Y a ti, ¿te queda más claro ahora?