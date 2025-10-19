Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre las diferencias en las pensiones de España y Francia

La pensión por jubilación es objeto de debate día tras día, pues todos están pendientes de posibles cambios de regulaciones y de cuál es la prestación que le quedará a cada uno cuando llegue la hora de poner fin a su vida laboral.

Esta pensión es percibida por la sociedad en numerosos países de Europa, incluida Francia, que pese a ser vecina, su sistema tiene numerosas diferencias respecto al español.

Pues un funcionario de la Seguridad Social ha estado de visita en Francia y ha explicado en un vídeo de Tiktok las principales diferencias que hay entre los sistemas de pensión por jubilación de allí y de aquí.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España / EP

Su nombre es Alfonso Muñoz y comenta que una de las cosas que más se notan es la superioridad de la pensión francesa, que la media asciende hasta los 1.600 euros, cuando en España es de poco más de 1.300 euros.

Otro cambio aún más notable si cabe es que la edad de jubilación en Francia está en los 62 años (subirá a los 63 años en 2030, según lo previsto), mientras que en España actualmente son los 66 años y ocho meses.

Sin embargo, aunque con todo esto parece que el sistema francés es mucho mejor para el jubilado, una de las ventajas del sistema español es que aquí se requieren 36 años y medio cotizados para percibir el 100% de la pensión; en Francia son necesarios 42 años cotizados.

Muñoz también tiene en cuenta que las últimas reformas realizadas a ambos sistemas tienen como objetivo buscar la sostenibilidad de las pensiones para el futuro.

"Mientras que el Gobierno de Sánchez ha localizado su reforma en aumentar los ingresos vía cotizaciones extra a través del MEI y aumentando el Fondo de Reserva, el Gobierno de Macron ha focalizado su reforma en disminuir los ingresos aumentando la edad de jubilación de los jubilados franceses", señala.