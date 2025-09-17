Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Si eres uno de los afectados, pide cita y vuelve a solicitar el complemento por hijo en tu pensión"

El complemento por hijo en la pensión, una cuantía que se suma a la pensión contributiva destinada a compensar a quienes vieron más perjudicada su carrera laboral por el cuidado de los hijos, ha sido declarado discriminatorio, según la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El principal motivo de esta medida es que no se pueden imponer condiciones adicionales a los hombres para acceder al complemento, debido a que vulnera la igualdad de trato y existe una discriminación por razón de sexo.

Después del fallo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha movido ficha rápidamente para adaptar su reconocimiento a la normativa europea y así eliminar todo tipo de limitaciones que se imponían a los hombres españoles.

La decisión ha traído cola, ya que muchos varones se cuestionan si pueden solicitar esta prestación. Por ello, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha realizado un vídeo para compartir todos los detalles.

En primera instancia, aclara que todos los afectados pueden volver a pedirlo y recuperar atrasos de hasta 1.800 euros, pero solo aquellos que se les denegó el complemento por hijo. "Se te pagarán atrasos desde el reconocimiento de tu pensión", expone el funcionario.

El trabajador de la Seguridad Social detalla que será a los hombres con pensiones reconocidas a partir del 4 de febrero de 2021, cuando se creó el complemento de brecha de género.

En respecto a las pensiones causadas entre 2016 y 2021, el anterior complemento de maternidad se denegaba a los varones, aunque eso ya fue corregido por Europa y muchos ya fueron compensados.

Muñoz explica lo que hay que hacer para reclamar el dinero: "¿Te han denegado el complemento por hijo en tu pensión? Pues pide cita con la Seguridad Social y vuelve a solicitarlo. El INE ha adaptado su reconocimiento a la Directiva Europea, es decir, a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, quizás ahora pueda corresponderte".