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SOCIEDAD

Alfonso Muñoz, experto en jubilaciones, alerta de un error común: "Por el hecho de haber cotizado 15 años no tienen derecho a toda su pensión"

Muchas personas se equivocan al pensar que con 15 años cotizados ya tienen derecho al 100% de su pensión, tal y como explica el experto.

El funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz, explica el cambio en el coeficiente de la Seguridad Social.

El funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz, explica el cambio en el coeficiente de la Seguridad Social. / YT

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Álex Pareja

Álex Pareja

Alfonso Muñoz vuelve a poner el foco en una de las confusiones más habituales sobre la jubilación en España: haber cotizado 15 años no significa cobrar el 100% de la pensión. El experto recuerda que ese tiempo solo da acceso al derecho a una pensión contributiva, pero la cuantía final depende del porcentaje que corresponda sobre la base reguladora, y con 15 años solo se alcanza el 50%

Un error muy común

Muñoz explica en uno de sus vídeos que muchas personas creen que, una vez superados los 15 años de cotización, ya tienen derecho a toda su pensión, y eso no es así. Ese periodo mínimo permite acceder a la prestación, pero no garantiza cobrar la totalidad de la base reguladora.

En sus palabras, el error está en confundir el acceso a la pensión con el porcentaje que finalmente se cobra. La normativa exige haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral, y que dos de ellos estén dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud. Pero cumplir ese mínimo solo abre la puerta al sistema contributivo; no equivale a recibir el 100%.

Cómo se calcula de verdad

El cálculo de la pensión se apoya en dos bases: la base reguladora y el porcentaje que se aplica sobre ella. La base reguladora es la referencia económica a partir de la cual se calcula la pensión, y se obtiene de las bases de cotización acumuladas durante los años que marca la ley.

Cuanto más se haya cotizado y cuanto más altas hayan sido esas cotizaciones, mayor será la base reguladora. A partir de ahí entra en juego el porcentaje según los años cotizados. Con 15 años, el derecho es del 50% de la base reguladora. Por eso, si una base reguladora fuera de 1.800 euros, la pensión resultante se quedaría en torno a 900 euros al mes.

Cuánto sube con los años

El experto recuerda que el porcentaje aumenta progresivamente conforme se suman años de cotización. Por ejemplo, con 25 años cotizados se alcanzaría aproximadamente el 72,8% de la base reguladora, y con 30 años el 84,2%. El máximo llegará con 37 años cotizados a partir de 2027, momento en el que se podrá cobrar el 100% de la base reguladora.

Actualmente, la edad de jubilación en España es de 66 años y 10 meses

Actualmente, la edad de jubilación en España es de 66 años y 10 meses / Quibus

Ese dato es importante porque desmonta otra idea extendida: seguir cotizando no siempre significa cobrar más porcentaje una vez se ha llegado al 100%. A partir de ese punto, aunque el trabajador acumule más años, el porcentaje sobre la base reguladora ya no aumenta. En otras palabras, con 37, 40 o 45 años cotizados se tendría el mismo porcentaje: el 100%.

Por qué importa tanto

Muñoz insiste en que este malentendido puede llevar a expectativas erróneas justo antes de jubilarse. Mucha gente hace sus cálculos pensando que el mínimo de años cotizados basta para asegurar una pensión completa, cuando en realidad el sistema premia la carrera laboral larga con un porcentaje mayor de base reguladora.

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Además, el propio funcionario recuerda que en algunos casos existen complementos a mínimos si la pensión resultante queda por debajo de ciertos umbrales, pero eso no cambia la lógica de la base reguladora y el porcentaje. Es decir, no es lo mismo tener derecho a una pensión contributiva que cobrar el máximo posible dentro de ella.

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