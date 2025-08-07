VIVIENDA
Alfonso Cañete, experto inmobiliario: "Yo compraría para invertir y viviría de alquiler"
El profesional asegura que la opción idónea dependerá de la situación del comprador
Sarai Bausán García
La dificultad para acceder a una vivienda digna se ha convertido en uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía en la actualidad, con cada vez más barreras para adentrarse en el mercado inmobiliario de forma exitosa.
Y para los afortunados que pueden introducirse en este complejo terreno, una misma duda suele acompañar a su búsqueda de inmuebles: ¿qué es mejor, alquilar o comprar?
Para Alfonso Cañete, experto inmobiliario, la respuesta es más complicado de lo que a simple vista podría parecer, y dependerá de la situación concreta y las necesidades de cada usuario, así como su mentalidad respecto a la vivienda.
"Yo, en el 99% de las opciones, compraría para invertir y sacar una rentabilidad a esa propiedad y viviría de alquiler", ha asegurado el profesional malagueño sobre la que considera la alternativa más ventajosa y que mayor rendimiento puede ocasionar para los compradores.
De ese modo, al adquirir una vivienda y ponerla en alquiler, el ciudadano puede disfrutar de unos ingresos extra, mientras que el vivir de alquiler puede permitirle cambiar de inmueble en cualquier momento por si su situación o la de la vivienda cambia.
Los beneficios de alquilar frente a comprar una vivienda, según el experto
De ese modo, Cañete ha alabado las ventajas de vivir de alquiler ya que, "por mucho que te guste la zona y la vivienda, puede ser que te mudes y los vecinos arruinen la experiencia".
Además, los inquilinos se puede encontrar con la situación de que, una vez que estén residiendo en este entorno, este no sea "tan idílico o majestuoso" como realmente se imagina. "Puede que el barrio no sea tan ideal como pensabas", ha añadido.
"Puede que encuentres otra propiedad más atractiva o económica que la que estás pagando o te puede surgir cualquier imprevisto que no puedes resolver", ha recalcado Cañete. Además, ha señalado: "Yo casi siempre compraría para invertir y viviría de alquiler por libertad y rentabilidad".
