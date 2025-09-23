Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Alfonso Arús no da crédito con el Balón de Oro de Ousmane Dembélé

El presentador de 'Aruseros' ha compartido su opinión durante el programa de esta mañana

Alfonso Arús, sobre Ousmane Dembélé

Alfonso Arús, sobre Ousmane Dembélé / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El Balón de Oro de Ousmane Dembélé va a traer cola. El atacante francés fue una pieza clave para que el Paris Saint Germain, entrenado por Luis Enrique, conquistase su primera Champions League, siendo uno de los motivos de peso por el que Dembélé levantase el galardón en el Teatro del Châtelet.

A pesar de la gran temporada realizada, muchos daban por hecho que el ganador sería Lamine Yamal. Las reacciones no se han hecho esperar y están siendo numerosas. Por ejemplo, Alfonso Arús, presentador de 'Aruseros', ha querido compartir su punto de vista.

Primero de todo, el hijo del periodista, Arthur Arús, ha empezado soltando una pregunta al aire para que la audiencia reflexionase: "¿Quién nos hubiera dicho que Dembélé iba a llegar tan lejos cuando nos lo presentaron con el Barça en 2017 y no sabía ni dar toques?".

También, se animó a decir que cuando jugaba en el FC Barcelona era "un jugador apático con cara de empanado que estaba siempre lesionado". Aparte, ha recordado que "en el Barça estaban hartos de él", ya que "estaba lesionado cada dos por tres".

Una afirmación que no ha pasado desapercibida por su padre: "Pues, mira, el jugador apático con cara de empanado que no tocaba tres veces la pelota, ya es Balón de Oro".

Arús ha señalado que pudo haber caso 'Dembélé 2.0' con uno de los mejores jugadores del equipo de Hansi Flick: "Hay que recordar que a Raphinha el Barça lo quería facturar hace dos años".

Por otra parte, Marc Redondo, colaborador de 'Aruseros', ha confesado que "no entiendo mucho de fútbol, pero que se lo den a Dembélé quiere decir que cualquier persona puede ganar el Balón de Oro".

Al escucharlo, Arús se ha quedado de piedra y ha tenido que apoyar públicamente al atacante del PSG: "A ver, con merecimiento se lo han dado a Dembélé, porque la trayectoria del equipo este año ha sido incontestable..."

