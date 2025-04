Alfonso Arús y su crítica a Pedro Sánchez en 'Aruseros' por el apagón en España

Este martes, 29 de abril de 2025, la programación televisiva recupera la normalidad. Las cadenas habían modificado su parrilla debido al apagón masivo en España. De esta forma, los programas habituales cancelaron su emisión para ofrecer una cobertura informativa sobre lo sucedido.

Después de recuperar la energía en gran parte del país, los matinales han vuelto a emitir y tratar lo sucedido. El Gobierno ha anunciado que "todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte, por lo que pido a la ciudadanía que se informen por los canales oficiales. No descartamos ninguna hipótesis".

El presentador Alfonso Arús ha compartido su opinión en la segunda emisión semanal de 'Aruseros'. En este sentido, no ha hablado sobre la responsabilidad del apagón, sino por la información durante el mismo.

"Lo de la radio muy bien, pero te informas siempre y cuando el presidente del Gobierno informe. Pero si el presidente del Gobierno no informa, lo único que haces es elucubrar", comenzaba.

"Si no salimos hasta las seis de la tarde... Solo dicen: 'no funciona el metro'. Bueno, ya. 'No funcionan los cajeros'. Me lo imagino", terminaba el comunicador.

La primera intervención de Pedro Sánchez se realizó sobre las seis de la tarde, tras la reunión con el Consejo de Seguridad. Después, ambos estamentos se volvieron a reunir para ofrecer una segunda rueda de prensa sobre las diez de la noche.

Este apagón masivo se produjo sobre las 12:30 horas de la mañana, afectando a España, Portugal o el sur de Francia. La red eléctrica fue recuperándose paulatinamente durante la noche.

La circulación ferroviaria todavía no se ha recuperado por completo, aunque la mayoría de hogares han recuperado la normalidad. Hasta el momento, no hay una explicación oficial sobre el origen de este incidente.