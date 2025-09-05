Alfonso Arús compara a Sergio Ramos con Manuel Turizo: "No se entiende"

Alfonso Arús es uno de los presentadores de televisión más famosos en España desde hace años, realizando un tiempo atrás el salto mediante 'Aruseros' a la televisión nacional. Esta mañana, el presentador ha querido dar su punto de vista sobre la polémica canción de Sergio Ramos, 'Cibeles'.

Desde que el exjugador del Real Madrid publicó la canción, que cuenta con más de 4,5 millones de visualizaciones en YouTube, está en boca de todos. En 'Aruseros' tienen claro que la canción de Ramos está marcada por un exceso de uso del 'autotune'.

El periodista sacó el tema a debatir mientras analizaban la nueva canción de Manuel Turizo, "Mírame ahora". Al escuchar las primeras estrofas, Arús no pudo morderse la lengua: "Parece Sergio Ramos".

El principal motivo de la comparación es que son parecidos a nivel del autotune: "Luego recibirá muchas críticas por el 'autotune' Sergio Ramos y dirán que no se le entiende, pero vamos: parejos".

Hans Arús compartió la misma opinión, pero recordó que muchos artistas del mundo lo utilizan: "Y como escuches a Bad Bunny ya…".

No obstante, la colaboradora Tatiana Arús salió a defender públicamente al artista: "Lo he escuchado en directo y es muy bueno". Una declaración que expone al artista a no excederse con el 'autotune', por lo menos en algunas canciones.

Sobre el autotune, el presentador de 'Aruseros' quiso dejar claro que no se queja de lo que se utiliza, sino de cómo lo hacen: "Es que yo no estoy cuestionando que sean malos o buenos".

"Yo digo que las críticas básicamente se focalizan en el 'autotune' y en que en ocasiones no se entiende", ha declarado.