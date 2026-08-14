Alexia Putellas (32 años): "Desayuno un poco de hidrato, un poco de proteína y un poco de grasa, obviamente saludable"

Alexia Putellas (Mollet del Vallès, 1994) es una de las mejores futbolistas de la historia del fútbol español. La ex jugadora del FC Barcelona, dos veces Balón de Oro y campeona del mundo, afronta una nueva etapa en el London City Lionesses de la Women's Super League.

"Tengo hambre de ganar, de mejorar día a día, de luchar con mis compañeras por la victoria. Voy a dar lo mejor de mí al equipo y veremos al final de la temporada lo buenas que hemos sido", expresó en una entrevista para 'The Guardian', ya en Inglaterra.

Alexia Putellas: "Busco mis límites, ser la jugadora más completa que pueda" / .

Con la camiseta blaugrana, 'La Reina' ha conquistado todas las competiciones posibles. No obstante, la centrocampista de la selección española llega al club londinense con ganas de seguir mejorando: "Día tras día, quiero aprender cosas y seguir adelante. Nunca dejo de intentar ser lo mejor que puedo".

"Se trata de ser una jugadora más completa, en la medida de lo posible. De aprender cosas nuevas, jugar con y contra otras jugadoras y tratar de descubrir cuáles son mis límites. Llevará tiempo porque es un nuevo comienzo y un gran cambio para mí", añadió al citado medio.

Alexia Putellas anotó un doblete contra Inglaterra / RFEF

Por este motivo, su llegada al fútbol inglés puede exigirle un nuevo reto. "Creo de verdad que venir a Inglaterra puede darme algo más. Sé controlar los bloques bajos y todo eso. Estoy acostumbrada porque jugaba así en España. Quería partidos diferentes, más de ida y vuelta. Me mudé por eso y también por estar en posiciones que nunca antes había ocupado", detalló la campeona de Europa.

Fuera del campo, Alexia Putellas mantendrá una rutina exigente para llegar en las mejores condiciones. A este respecto, la revista Woman recoge el entrenamiento de la catalana: "Primero, trabajo de fuerza en el gimnasio, con especial foco, en la prevención de lesiones".

"Después, sesión sobre el césped y protocolo de recuperación. A mediodía, nutrición pautada con el club y, si el cuerpo lo exige, fisioterapia", detalla la futbolista. Por la tarde, más cuidados y ocio con su entorno, terminando con una cena ligera y un buen descanso.

Durante una entrevista con Inés Hernand, para la marca Heura Foods, Alexia Putellas explicó en qué consistía su desayuno por las mañanas: "Un poco de hidrato, un poco de proteína y un poco de grasa, obviamente saludable". Ahora bien, hay un ingrediente innegociable que debe acompañar las rebanadas de pan. "Como catalana, para mí es un sacrilegio no restregar el tomate en la tostada", comentaba entre risas a la presentadora.