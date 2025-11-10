Alexia no se pierde la visita de Rosalía a 'La Revuelta': "Ya podía haber sido el Balón de Oro, para combinármelo con los aros"

Lunes de fiesta grande en 'La Revuleta' debido a la visita de Rosalía, que acaba de sacar nuevo disco y ha decidido visitar a David Broncano para promocionarlo y pasar un buen rato en el Teatro Principe Gran Vía de Madrid, cerca de donde hace unos días alborotó a los vecinos con su presencia para la cuenta atrás en la publicación de 'Lux'.

Antes, sin embargo, el programa ha juntado a algunos grandes rostros de la cultura pop española y entre ellos estaba la doble Balón de Oro del Barça, Alexia Putellas, además de los Estopa, Javi Calvo de 'Los Javis', Pedro Almodóvar, Manuela Carmena, Joan Pradells, La Zowi y María Escoté o Carmen Machi.

En un 'gag' cómico, simularon celebrar una reunión de vecinos en el rellano contiguo al teatro en el que la jugadora azulgrana se lamentaba de haber perdido una pelota por el patio interior y preguntaba si alguien lo había visto.

Al poco rato, aparece con la estrella invitada de la noche con una pelota roja bajo el brazo: "¿Alguien ha perdido un balón?", pregunta Rosalía al rellano saliendo por sorpresa, aunque ya se había filtrado y anunciado oficialmente por el programa en sus redes sociales.

"Ya podía haber sido el Balón de Oro, para combinármelo con los aros", apunta la artista catalana en referencia a los dos premios de mejor jugadora del mundo que Alexia recibió en 2021 y 2022.

Tras ello, la cantante ha repartido su tarta especial entre los asistentes al programa, un bizcocho de aceite de oliva que el público a agradecido, momento en el que se ha adueñado completamente del programa: "Me hace muy feliz cocinar", reconocía.

"Hacer regalos es mi cosa favorita del mundo, mi gran ilusión", aseguraba la catalana, por lo que el público no dudó en pedir entradas gratis para sus próximos conciertos en España.

Tras repartir el pastel, se ha desvelado que el plato que servía de base llevaba una imagen de Rosalía y Broncano y han soplado el azucar glaseado, en una imagen con la que han hecho broma entre el dulce y "la farlopa".