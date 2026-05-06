SALUD
Alexandre Olmos, médico: "Si tienes hinchazón constante, gases o digestión pesada, necesitas un estudio completo de microbiota intestinal"
No todas las analíticas sirven para lo mismo: lo dice el Dr. Alexandre Olmos
"Necesitas un estudio completo de microbiota". Así de contundente arranca uno de los últimos vídeos publicados por el médico y divulgador Alexandre Olmos en Instagram, una publicación que ya acumula miles de visualizaciones y en la que alerta sobre la importancia de analizar el estado del intestino cuando aparecen síntomas persistentes como gases, hinchazón abdominal, digestiones pesadas o cansancio crónico.
El especialista insiste en que muchas personas siguen realizándose únicamente una analítica básica de sangre, algo que considera insuficiente cuando existen señales mantenidas en el tiempo.
“No vale con una analítica de sangre general si tienes cansancio crónico aunque duermas lo suficiente”, explica en sus redes sociales.
Según Olmos, un estudio completo de microbiota intestinal permite analizar parámetros mucho más concretos relacionados con el metabolismo, la inflamación y la absorción de nutrientes.
Entre ellos destacan la insulina en ayunas, el perfil tiroideo, los niveles de hierro, vitaminas y marcadores inflamatorios. El objetivo es detectar desequilibrios intestinales que puedan estar afectando al organismo sin provocar necesariamente síntomas digestivos evidentes.
El médico también advierte de que los problemas intestinales no siempre se manifiestan únicamente en el aparato digestivo.
De hecho, señala que síntomas como la niebla mental, los cambios de humor, la irritabilidad, el estrés continuado o incluso ciertos problemas de piel podrían estar relacionados con una alteración de la microbiota.
En otro de sus vídeos recientes, Olmos explica que un intestino inflamado puede dificultar la correcta absorción de nutrientes esenciales como el magnesio, el hierro o las vitaminas del grupo B, provocando agotamiento constante pese a dormir las horas necesarias.
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