Alexandre Olmos, médico: "Deja de darle espinacas a tus hijos"

Si las espinacas forman parte de la alimentación de tus hijos, puedes estar exponiéndolos a un riesgo que desconoces por completo. Esto es lo que ha explicado recientemente Alexandre Olmos, un médico que ha hablado acerca de cómo consumir espinacas.

El médico expone que las espinacas llevan apareciendo dos años consecutivos en primera posición de la lista 'Dirty Dozen'. Lo que esto quiere decir es que expertos reconocen a la verdura como un peligro por la cantidad de pesticidas con la que llega al mercado.

Lo que expone Olmos es ciertamente preocupante: 3 de cada 4 espinacas que se venden en supermercado tienen restos de permitrina, que se trata de un insecticida neurotóxico el cual se encuentra prohibido en la Unión Europea.

Asimismo, el experto indica que hay varios estudios que apuntan a que este pesticida puede ser una de las causas de que un niño acabe padeciendo TDAH. Dicho esto, Olmos explica la forma en la que hay que limpiar las espinacas para poder consumirlas sin problemas.

Para comenzar, el médico explica que hay que limpiar las hojas una por una, nunca en manojo. El motivo de ello es que los pliegues de las hojas retienen residuos de los pesticidas que el agua no alcanza por mucho que se remojen.

Es así que Alexandre menciona dos ingredientes clave a la hora de limpiar las espinacas: un recipiente con agua y bicarbonato. La fórmula clave es contar con una cucharada de bicarbonato por cada dos vasos de agua que se añadan al recipiente.

A continuación, hay que sumergir las hojas en la mezcla y dejarlas ahí entre 10 y 15 minutos. Gracias al bicarbonato, los pesticidas se desprenden poco a poco de las espinacas. Una vez completado este paso, solo hace falta enjuagar cada hoja y secarlas bien para que queden listas para consumir.

En definitiva, Alexandre Olmos expone los riesgos de consumir espinacas sin haber lavado todas las hojas debidamente con anterioridad. Está en tus manos: o no le das espinacas a tus hijos, o te aseguras de lavarlas bien para eliminar todo rastro de pesticida.